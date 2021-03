Cómo Telecinco te obligará a ver el documental de Rocío Carrasco sino quieres estar fuera de la conversación

Cuando el pasado miércoles 10 de marzo Sálvame arrancaba asegurando que a lo largo de la tarde se publicaría una noticia bomba que acabaría "con la mayor mentira de la prensa del corazón", muchos espectadores dudaron de la magnitud de lo que el programa tenía preparado.

Pero lo cierto, es que esa tarde Sálvame consiguió desquitarse de ese sanbenito que le lleva persiguiendo a lo largo de los últimos tiempos por el cual, una fama ganada a pulso debido a los múltiples anuncios bomba que al final no lo eran tanto, o que simplemente terminaban siendo humo.

Porque finalmente, después de horas cebando, la sorpresa sí llegaba "como una ola": Rocío Carrasco hablará después de "25 años de mentiras y silencio" y abordará su relación con Antonio David Flores, las acusaciones de maltrato que le formuló en directo Ortega Cano o el distanciamiento con sus hijos.

Lo hará a lo grande, a través de una serie documental, bajo el ilustrativo título Rocío, contar la verdad para estar viva, en la que ella será la máxima protagonista y que ya está dando mucho que hablar días antes de su estreno por el sentimiento de gran acontecimiento que la cadena le está dando, y que está funcionando a la perfección.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'.

Y es que a lo largo de la semana, el programa de La fábrica de la tele ha ido emitiendo pequeñas píldoras de lo que se verá este próximo domingo, una forma de emplazar a los espectadores a la cita nocturna para juntar todas las piezas del rompecabezas que han ido juntando durante estos días.

Con toda probabilidad serán millones los espectadores que estén delante del televisor porque, una vez más, Telecinco ha conseguido crear evento. Aunque los datos de audiencia no los conoceremos hasta el lunes por la mañana, no cabe duda de que este domingo presenciaremos uno de los grandes acontecimientos televisivos, no solo de la temporada, sino de los últimos años.

Porque, la trama de Rocío Carrasco y su familia, que han llenado tantas páginas en las revistas y tantas horas en los programas de televisión, va más allá de lo estrictamente relacionado a la prensa del corazón. Es un tema que está consiguiendo llamar la atención de otros tipos de públicos, una muestra de la audiencia que puede llegar a conseguir las primeras entregas del documental este domingo.

Carlota Corredera viendo el tráiler de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Y conseguir esto es fruto del buen hacer de La fábrica de la tele y de Sálvame en términos de promoción. La productora encargada de la puesta en marcha de la docu-serie y del programa diario de Telecinco, ha puesto toda la carne en el asador para captar la atención de los espectadores. Y vaya si lo está consiguiendo.

Desde la elección del tema que será banda sonora de la docu-serie, hasta esa forma de presentar el tráiler el pasado martes, de una forma tan solemne después de horas avisando del bombazo que se avecinaba, pasando por todos esos pequeños fragmentos de Rociito hablando y dejando ya grandes titulares. Todo está funcionando como un reloj para que la expectación no pare de crecer.

Incluso a aquellos a los que el tema les trae sin cuidado, se ha conseguido que les pique la curiosidad. Si no lo ves, si no te enteras en riguroso directo de lo que ha llevado a Rocío Carrasco a sentarse delante de una cámara después de tantos años, estarás fuera de la conversación el lunes. Y eso, antes de ver el dato de audiencia, ya es un triunfo.

'Rocío', a repetir el 'Cantorazo'

Kiko Rivera en 'Cantora: La herencia envenenada'

El pasado mes de noviembre, Kiko Rivera se sentaba en el plató de Sálvame en un especial titulado Cantora: La herencia envenenada. Aquel espacio, en el que el hijo de la tonadillera arremetió como nunca contra su madre, logró reunir a casi 4 millones de espectadores frente al televisor, un viernes, en lo que fue uno de los momentos más importantes para la historia de la crónica social de nuestro país.

Lo de aquella anoche quedará para siempre como una sorpresa mayúscula y en su momento analizábamos cuál sería el siguiente paso de Telecinco para contentar a una audiencia deseosa de seguir conociendo más detalles de esta historia con tintes telenovelescos que esa primera noche tuvo pegada frente al televisor al 31,5% de la audiencia.

Aunque será con una trama totalmente diferente, este Rocío, contar la verdad para seguir viva se siente como un paso natural tras los grandes datos de la herencia envenenada. Esta vez, eso sí, de una forma mucho más medida y calculada, con una serie documental formada por varios episodios con la que Telecinco podrá rellenar horas y horas de programación.

Y es que como ya ocurriera entonces con el caso Pantoja, este documental le servirá a la cadena como revulsivo para todos los programas satélite de Sálvame, que ya venían necesitando savia nueva. Así, otros programas como Viva la vida, Socialité, Deluxe o Ya es mediodía podrán completar su parrilla con el que promete ser el tema del momento durante semas, o incluso meses, y mejorar presumiblemente sus datos de audiencia.

En definitiva, Telecinco ha logrado una vez más crear un evento del que difícilmente se podrá escapar. Queda ver el resultado final, tanto del propio documental como de la audiencia que logrará, pero no cabe duda de que a la hora de cebar y crear expectación en la cadena han vuelto a demostrar que son los maestros.