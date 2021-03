Telecinco convence a Rocío Carrasco y contará su verdad en una nueva serie documental

Después de horas y horas cebando el próximo estreno de una nueva serie documental en Telecinco, Sálvame por fin ha revelado en su último tramo que ha conseguido que Rocío Carrasco rompa su silencio "tras 25 años de mentiras".

Bajo el nombre de Rocío, contar la verdad para seguir viva, esta nueva serie documental contará con diversos testimonios de la familia de Rocío Jurado entre los que se encuentran Gloria Camila o Amador Mohedano.

"¿Le han pagado mucho por esto para contar la verdad para seguir? ¿O para contar su verdad para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque no quiero equivocarme, pero se avecina tormenta. Sabía que este momento iba a llegar", ha dicho el ex de Carrasco, Antonio David Flores.

"Esto no es una entrevista con Rocío Carrasco, sino que es una serie documental que se llama Rocío, contar la verdad para seguir viva", ha explicado Corredera.

Rocío Carrasco protagoniza una serie documental sobre sus últimos 25 años pic.twitter.com/0VGdOO1OFD — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 16, 2021

Como ya publicamos en EL ESPAÑOL el pasado enero, Telecinco llevaba semanas barajando este formato tras el éxito arrollador de la entrega Cantora: la herencia envenenada.

De momento se desconoce qué día elegirá Telecinco para emitir este nuevo trabajo. Aunque en estos momentos el día que tiene libre en su parrilla es la noche del domingo.

Con esta nueva serie documental, Telecinco espera repetir los datos de Cantora: la herencia envenenada, que arrasó en sus tres especiales con un 31,5% de cuota de pantalla y 3.748.000 espectadores, un 25.9% y 2.935.000 y un 23.6% y 2.708.000 espectadores.

Asimismo, al igual que ya ocurrió en noviembre, está claro que los principales programas de la cadena de Mediaset España se volcarán en las próximas fechas con este nuevo documental. Entonces, Telecinco se convirtió en un canal 24 horas de Isabel Pantoja dedicándole más de 90 horas en sólo tres semanas.