Dakota Tárraga acusa a 'Hermano Mayor' de darle "de consumir" para ver su actitud

Dakota Tárraga, sobre su paso por 'Hermano Mayor': "Me daban de consumir para ver mi actitud"

Dakota Tárraga ha vuelto a ser, en las últimas horas, objeto de polémica tras su paso por el programa La nova normalitat de TevéCat. Allí, la joven, que entró en directo a través de una videllomada, hizo unas sorprendentes declaraciones sobre su paso por Hermano mayor, programa que le dio la fama.

Y es que en 2014, Pedro García Aguado se enfrentaba a un complicado caso en el programa de Cuatro. Dakota, de 19 años, era una joven con adicciones que hacía que la vida de su familia fuese un infierno, ya que estaba cargada de ira desde que muriese su hermano. Finalmente, la joven superaba sus problemas de conductas, y tiempo después se hacía viral por sus divertidas expresiones, lo que le llevó a participar en programas como Cámbiame o Supervivientes.

-Dakota: “Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud”



Estoy flipando 😳 pic.twitter.com/4Mdsd35vOd — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 13, 2021

Naturalmente, en este nuevo paso de Dakota por televisión, uno de los temas que se trataron fue su paso por el programa de García Aguado. "¿Esto se lo hacías tú a tus padres a diario?", preguntó uno de los colaboradores del espacio. "Vamos a ver, vamos a ver, control. A mí, cuando me llegó El hermano mayor mi gran problema era el consumo. Me dieron de consumir para ver cómo era mi actitud verdadera", explicó Dakota. "¿Te drogaban en el programa?", preguntó muy sorprendido el periodista.

Sin embargo, de forma inmediata, el presentador Miquel Valls frenó la conversación, quizás por miedo a que se dijera algo que pusiera en problemas a la invitada: "Vamos a bajar un poco el tono de la vida. Me parece muy bien que se puedan hacer todas las preguntas, pero a mí me gusta más la Dakota cachonda, la Dakota divertida".

La explicación de Dakota

Tras el revuelo ocasionado por estas declaraciones, Dakota se veía obligada a acudir a sus redes sociales para explicar con exactitud lo que quería decir con estas palabras. "Quiero decir y que quede claro, que quede constancia, porque si a mí se me conoce por algo no es por ser mentirosa, que en Hermano mayor, a mí los dos primeros días me pagaron la bebida", comenzó explicando en su cuenta de Instagram.

"Consumo, no quiere decir éxtasis. Mi problema era el alcohol y pagaron para ver mi actitud. No malinterpretemos las cosas, porque no vamos a ningún lado. Los primeros días vieron mi reacción con el alcohol, lo que suponía, otros tenían problemas de obesidad y les pagaban la comida. Ya está.", explicó.