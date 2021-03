Almeida consigue lo que no logró Carmena: la importancia de su visita a 'El Hormiguero'

José Luis Martínez Almeida visitará este martes El Hormiguero, convirtiéndose así en el primer alcalde de Madrid que pisa el plató de Pablo Motos y sus hormigas. El político anunciaba en redes sociales su presencia en el programa tirando de humor: "El martes de la semana que viene estaré en El Hormiguero. Espero estar a la altura de Pablo Motos", bromeaba haciendo referencia a la corta estatura que comparte con el presentador.

De esta manera, Almeida se suma la larga lista de políticos de primer nivel que han pasado por el exitoso formato de Antena 3: Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Celia Villalobos y Soraya Sáenz de Santamaría han estado en El Hormiguero antes que el alcalde de Madrid. Pero el político que ostenta el récord de visitas es Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que el pasado mes de noviembre obtenía su insignia como invitado 'infinity' al protagonizar su vigésima aparición.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, estará este martes en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Según ha anunciado la cadena, Almeida charlará con Motos sobre cómo está viviendo la lucha contra la crisis sanitaria como primer edil de la capital española. Pero, como suele ser habitual en El Hormiguero, la actualidad no es más que la mejor excusa para que los espectadores puedan conocer la faceta más natural y espontánea de los invitados.

Quien nunca ha pisado el plató del programa ha sido Manuela Carmena. Durante su mandato, la exalcaldesa de Madrid rompió con el estereotipo de dirigente político que se relaciona con los medios desde un pedestal y trató de mostrar una imagen cercana y amable. No obstante, no llegó a asistir al espacio de Antena 3, se desconoce si porque no fue invitada o porque declinó esa oferta.

En este sentido, hablando estrictamente del nivel mediático, Almeida ha logrado eclipsar a su predecesora -que una vez retirada del cargo acudió a La Resistencia, entre otros programas- y no ha tenido remilgos a la hora de aparecer en un programa de máxima audiencia pese a no estar en campaña. El alcalde de Madrid mantiene así la imagen de cercanía que ya ha querido dar en otras ocasiones, como cuando el pasado mes de diciembre permitió a EL ESPAÑOL acompañarle en un viaje en moto por la capital.

En televisión, el alcalde y portavoz nacional del Partido Popular es habitual en espacios como El programa de Ana Rosa en Telecinco. También ha concedido entrevistas a cadenas de todo signo, públicas y privadas, como TVE, Telemadrid, laSexta o Antena 3. Unas apariciones con las que el dirigente ha logrado convertirse en uno de los políticos en activo más accesibles, algo que los espectadores, independientemente de su postura ideológica, siempre suelen agradecer.