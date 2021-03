Mucho más que un 'triunfito': todo por lo que recordaremos a Álex Casademunt en la televisión

Este martes conocíamos que el cantante Álex Casademunt, conocido por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, había fallecido a los 39 años en un accidente de moto en Mataró (Barcelona).

Pronto su nombre inundó las redes sociales, y seguidores de su carrera así como compañeros recordaban a este artista que estuvo muy vinculado a la pequeña pantalla, pues participó en formatos que ya forman parte de la historia de nuestra televisión. Él, junto a otros compañeros como Chenoa, Natalia, Bisbal o Rosa López provocaron esa locura llamada Triunfomanía, que hacía que miles de jóvenes hiciesen cola a la puerta de un estadio para escuchar temas como 'Mi música es tu voz'.

El catalán era un fiel reflejo de ese dicho que reza que los sueños se cumplen, y a base de esfuerzo y de trabajo logró un currículo de lo más completo. Una carrera que avanzaba sin pausa y sin prisa, y que ahora se trunca de forma prematura.

Álex Casademunt tuvo la suerte de ser uno de los 16 elegidos por Gestmusic para entrar en la academia de Operación Triunfo, programa que arrancaba sus emisiones en septiembre de 2001 y del que saldría el representante de España en el Festival de Eurovisión.

Fue el quinto expulsado de la edición, logrando unas décimas menos que Juan Camus en el televoto; más tarde fue repescado, si bien, salió nominado en la primera gala tras su regreso y salió definitivamente del concurso una semana después.

Dentro de la academia de OT se gestó una fuerte amistad entre Álex y David Bustamante, quien entonces tenía fama de llorón. Muchos recordarán cómo Bustamante rompió a llorar el día que Álex acudió a un ensayo y se dejó unas gafas. La química entre ellos quedó inmortalizada gracias al dueto 'Dos hombres y un destino' incluido en el primer disco de Bustamante, versión de un tema de Miguel Gallardo.

Tras ser eliminado, Álex Casademunt formaría el grupo musical Fórmula Abierta junto a otros exconcursantes (Geno Machado, Javián Antón y Mireia Montávez). Su primer single ‘Te quiero más’ se convirtió en uno de los temas del verano en 2002, y sirvió como banda sonora para una conocida campaña de publicidad.

Se mantuvo en Fórmula Abierta durante el primer disco, y su hueco lo cubrió Miguel Ángel Silva, de Operación Triunfo 2. En los últimos años Fórmula Abierta había regresado con Álex como cantante. El grupo actuó en 2016 en la gala del 60 aniversario de RTVE, y ofrecieron conciertos por toda España. Poco antes de panademia, se anunciaba en las redes sociales que Tessa, de OT2, sería la nueva vocalista femenina del grupo, tras la salida primero de Mireia y luego de Geno.

La televisión supo ver la chispa polifacética de Álex Casademunt, pues servía como cantante, como actor o como colaborador. Así, llegó a ser parte de los rostros habituales de Crónicas Marcianas, El programa de Ana Rosa u Hora punta, con Javier Cárdenas. Su estilo directo a la hora de hablar dejaba grandes titulares, como aquella vez que llamó a su compañero Juan Camús "fantasma".

De su legado televisivo no podemos olvidar su faceta como presentador. Los pequeños de la casa le veían al frente de Los Lunnis, programa que dejó para participar como actor en la serie de Antena 3 La sopa boba, protagonizada por Lolita Flores. También estuvo en el elenco de otras series como A ver si llego, Arrayán o Vive cantando. En ese sentido,

Operación Triunfo nos descubrió a Álex Casademunt, pero este no fue el único talent show en el que participó. Luego llegarían otros ligados al cante y el baile como Mira quién baila, El gran reto musical o Me lo dices o me lo cantas, aquella vuelta de tuerca a La Parodia Nacional que Telecinco emitió hace un par de años. En ellos demostró tener un gran sentido del espectáculo, y de remar siempre a favor de obra. En Me lo dices o me lo cantas llegó a meterse en la piel de Isabel Pantoja, para cantar una versión con raíces folclóricas de 'Wrecking ball' de Miley Cirus.

Fuera del ámbito artístico, hay que señalar su participación en Expedición imposible, el particular Pekín Exprés que Cuatro hizo con famosos en Marruecos, y en el que formó pareja con su amiga Rocío Madrid, a la que conoció cuando ambos formaban parte del universo de Operación Triunfo.