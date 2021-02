Risto Mejide defiende la inocencia de Cifuentes: “Espero que así lo ratifique la justicia”

Noticias relacionadas Mediaset, obligada a rectificar de nuevo por relacionar a Atresmedia con el caso Carlota

Este domingo, Risto Mejide escribía en su cuenta personal de Twitter un mensaje que le ha hecho valedor de numerosas críticas. “Creo firmemente en la inocencia e integridad de Cristina Cifuentes”, tuiteaba el publicista, mostrando públicamente su apoyo a la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora de su programa de Cuatro Todo es mentira. “Espero que así lo ratifique la justicia. Y si no, mi amistad seguirá intacta. Faltaría más”, añade Mejide en el mismo texto, que obtuvo la respuesta de Cifuentes dándole las “gracias”.

El mensaje llega después de que el pasado viernes Cifuentes quedase a la espera de que el juez determine si fue cómplice o no de la falsificación de sus notas en el conocido como ‘Caso Máster’, el cual destapó elDiario.es hace ahora tres años, y según el cual la mandataria del Partido Popular había obtenido un máster con notas que se habían falsificado en la universidad pública.

Poco después del citado reportaje, Cifuentes dimitía de su cargo de presidenta tras la filtración de unas imágenes suyas en un supermercado, datadas en el año 2011, y en la que un vigilante de seguridad encontraba unas cremas en su bolso, las cuales ella negaba haber sustraído. Desde entonces, Cristina Cifuentes se hizo un rostro habitual de la televisión, en programas como Ya es mediodía o el citado Todo es mentira. Su nombre sonó incluso para Supervivientes 2020.

Hay que destacar que el programa de Risto en las tardes de Cuatro, cuyo objetivo es repasar las noticias falsas o bulos, no encontró tiempo para hablar sobre la declaración de Cifuentes el pasado viernes 22 de enero ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio sobre su máster por el que la Fiscalía pide tres años de cárcel.

Y eso que Cifuentes soltó perlas como que “no guardo ningún trabajo de las asignaturas” porque probablemente los destruyó, que sus comunicaciones con el catedrático Enrique Álvarez Conde “eran por teléfono”, o que no sabía ante quién defendió su TFM.

Ya el lunes siguiente, el programa 'trató' el tema a través de dos de sus colaboradores, Javier Chicote y Javier Gómez. Mientras, Risto se limitó a decir que “no vamos a hacer ningún comentario porque el contenido editorial no lo decides tú, segundo porque Cristina no colabora desde septiembre... Y tercero porque cuando haya algo reseñable, lo haremos. ¿Hoy ha declarado? Pues perfecto”.

En las redes sociales, muchos usuarios han criticado que Risto defienda a Cifuentes. “Hay que apoyar a los corruptos no vaya a ser que caigan en el olvido” o “pues serás amiga de una defraudadora y mentirosa compulsiva” son algunos de los mensajes que ha recibido Risto.

Algunos tuiteros señalaban que si finalmente Cifuentes es condenada “puedo entender que la sigas considerando amiga, pero no inocente”, y también hay quien le recordaba a Mejide que Cifuentes se querelló contra los periodistas que destaparon el caso máster “a sabiendas de que eran inocentes, pidiendo cárcel para ellos, que se las hizo pasar canutas por hacer su trabajo”.

Muy bien Risto hay que apoyar a los corruptos no vaya a ser que caigan en el olvido. Pero para eso estas tu que desconfia de la justicia y confía en los que la trasgreden. Tienes razón llevarse dos cremas de un negocio sin pagar se llama un error

Adelante Risto con tu ética — Francisco Marchetti Martinangeli (@Francis96687829) February 7, 2021

Una Santa, tanto q abusando de su autoridad se querelló con los periodistas q destaparon la corrupción de los Máster con la Universidad, aún a sabiendas de que eran inocentes, pidiendo cárcel para ellos, q se las hizo pasar canutas x hacer su trabajo. — Florette (@Floretteflorett) February 7, 2021

Pase lo que pase con la sentencia? Por culpa de esa actitud con los amigos nos va como nos va en este país. Hay que criticar y condenar todo, aunque sean amigos tuyos, pierdes mucha credibilidad con esto — Juan Pedro Lamor (@juanpedrolamor) February 8, 2021

Pues serás amiga de una defraudadora y mentirosa convulsiva, si hay Justicia, lo lógico es condena, pero no pasa nada. — Julian Aguirre (@jaguirresb) February 7, 2021

Si fuera condenada por engañar a la justicia y a la población puedo entender que la sigas considerando amiga, pero no inocente. — manolo rodriguez (@manolorc13) February 7, 2021