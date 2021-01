Quién es Julen, el tronista con el que 'Mujeres y hombres' quiere frenar la caída de audiencias

Mujeres y hombres y viceversa ha escogido a un nuevo tronista con el que el espacio espera recuperarse de la drástica pérdida de audiencia que ha sufrido en los últimos meses. El joven Julen, un viejo conocido de los espectadores del dating show, ocupará por tercera el trono del programa para encontrar el amor.

Julen pisó por primera vez el plató del programa en 2015, cuando entró como pretendiente de otra popular tronista, Steisy. El chico no consiguió conquistar a la andaluza, pero la organización le ofreció quedarse como tronista de verano.

El chico vivió un intenso mes en el trono, pero en su gala final sorprendía a la audiencia y a sus pretendientas con una decisión inesperada: "Tengo la suerte de tener estas pretendientas, cada una me ha aportado una cosa diferente, pero ha sido poco tiempo, un mes, y no me ha dado tiempo a ilusionarme... así que me voy solo", confesaba entonces a Emma García.

Poco después, en septiembre del mismo año, Julen recibía una nueva oportunidad para encontrar el amor desde el trono del programa. En esta ocasión, el joven y una de sus pretendientas, Alba Casillas, protagonizaban una apasionada historia de idas y venidas. Finalmente, Alba decidía abandonar y él, superado por la situación, se marchaba del programa solo.

Además de su experiencia como tronista, Julen regresó a Mujeres y Hombres y Viceversa en 2018 para conquistar a Violeta Mangriñán. Él acabó tan enamorado de ella que decidió abandonar el programa al no poder verla con otros pretendientes. Tres meses después, regresaba al plató y Violeta pronunciaba unas inesperadas palabras: "¿Sabes por qué no avanzo? Porque estoy enamorada de ti".

Julen y Violeta rompieron en directo en 'Supervivientes 2019'. Mediaset

Se iniciaba así una relación que, tras varias idas y venidas, acabaría zanjándose como empezó: en directo. Y es que la infidelidad de Violeta a Julen con Fabio Colloricchio en Supervivientes 2019 provocaría la ruptura televisada de la pareja.

Dos años después, Julen ha encontrado una nueva oportunidad en Mujeres y Hombres y Viceversa, ya que el voto de los espectadores ha determinado que sea él quien ocupe el trono del programa.

Crisis de audiencia

Lo cierto es que el programa de citas de Cuatro está atravesando desde hace unos años una grave crisis de audiencia. Ni siquiera los cambios de presentadores o la modificación de la mecánica del programa han conseguido frenar la sangría de espectadores que viene sufriendo.

Apenas cuatro meses después de que Jesús Vázquez iniciara una nueva era del formato, las cifras han seguido descendiendo y la cuota diaria del espacio de citas rara vez supera el 3 por ciento.

A pesar de ello, la cadena sigue apostando por el programa y ha decidido fomentar su consumo en diferido a través de su plataforma de pago, Mitele Plus, donde desde este 12 de enero ofrece a sus usuarios una hora extra de contenido exclusivo en directo.