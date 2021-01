Mediaset sube el precio de Mitele PLUS: pasará a costar 4 euros al mes

Mitele PLUS.

Malas noticias para los usuarios de Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España. A partir del 1 de febrero de 2021 el precio de contratación y de renovación pasará de 3 a 4 euros al mes o de 35 a 40 euros al año.

Esta subida llega precisamente justo cuando el grupo ha anunciado que mejoraría el catálogo de la plataforma preestrenando La isla de las tentaciones y Got Talent, estrenando Solos/Solas, ofreciendo encuentros virtuales con presentadores y ofreciendo una hora diaria de Mujeres y hombres y viceversa.

No obstante, el director de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, comentó el pasado miércoles que el preestreno de todas las galas de Got Talent es "una experiencia muy experimental. Vamos a ver la respuesta y luego decidiremos si continuamos o no haciendo este ejercicio de preestrenar el dia anterior. Lo decidiremos el viernes".

El objetivo de Mediaset con esta nueva estrategia sería darle un impulso a su plataforma de pago después de que la fuga de abonados por la pérdida de los derechos del fútbol le hayan llevado a perder 42.000 abonados en tan sólo un mes y pasar a tener 138.000 suscriptores a fecha de 30 de septiembre.

Con estos datos, Mitele PLUS volvía a los datos del primer trimestre de 2020 cuando el grupo reportó una media de 130.000 suscriptores. Meses después, a fecha de 30 de junio el dato subió hasta 163.000 abonados, de las que aproximadamente 100.000 correspondían al paquete futbol.

La plataforma de pago de Mediaset España queda muy lejos de la de Atresmedia ya que este grupo reportó a la CNMV un total de 289.000 suscriptores a 30 de septiembre. Es decir, ATRESplayer PREMIUM cuenta con 151.000 seguidores más que Mitele PLUS.

Esta diferencia se explica en la distinta visión del negocio que tienen ambas empresas. Y es que, mientras Atresmedia ha apostado fuerte por su plataforma con preestrenos de series y programas y produciendo ficción en exclusiva como Veneno, Mediaset ha decidido ceder la emisión en exclusiva de sus series a Amazon Prime Video.

“Mitele PLUS es una plataforma pequeñita que busca también la distribución de unos contenidos a través de una nueva ventana, un nuevo oxígeno. Tenemos que ir viendo también nuevos caladeros”, explicaba Villanueva a BLUPER hace unos meses, durante la presentación de varios acuerdos entre Mediaset España y Amazon Prime Video para que ésta emita en exclusiva algunas de sus series.