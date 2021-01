Jesús Vázquez tendrá su propio 'Chester'... pero en Mtmad

A lo largo de la primera entrega de The Vázquez Experience, Vázquez irá desgranando con su invitado algunas de las anécdotas desconocidas del cantante de Taburete, y junto a él se adentrará en el lado más sensible, familiar y humano de un Willy Bárcenas que reconoce los duros momentos por los que está atravesando y a los que busca añadir positivismo y energía.

"Me apetecía mucho afrontar un formato de entrevistas, aunque me gusta más enfocarlas como charlas, conversaciones. Voy a ponerme en la piel de la persona con la que hablo, que ellos se pongan en la mía, y que podamos compartir experiencias, emociones y vivencias”, asegura el presentador.

Vázquez reconoce que “desde que me fui de casa con 20 años, con una mano delante y otra detrás, he hecho un largo camino de 35 años de vida muy intensa, en la que la televisión y la popularidad me han hecho vivir historias y conocer personas increíbles y me ha permitido viajar por todo el mundo. Espero que todo ese bagaje pueda servir también a los invitados y a los espectadores de Mtmad, porque siempre está bien escuchar a quien ha vivido cosas con una mentalidad abierta, joven y que está en el día a día”.