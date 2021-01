Topacio, Manuela: cuando Telecinco ya apostó por novelas en el prime time

Aprovechando el éxito que está teniendo en Antena 3 las novelas turcas Mujer y Mi hija, Telecinco se decidía a estrenar esta semana Love is in the air, una serie del mismo país de origen que las anteriores en clave de comedia y que ha programado para su franja del access prime time hasta este mismo jueves. Sin embargo, los datos no están siendo los mismos que los de su competencia, y de momento no ha superado los dos dígitos ni el millón y medio de espectadores en las entregas emitidas.

El fenómeno de las novelas televisivas está muy asociado a los años 90, cuando nuestras pantallas se llenaron de series latinoamericanas, generalmente de bajo coste, protagonizadas por mujeres de sonoro nombre como Abigail, Rubí, Cristal, Topacio o Kasandra. Todo comenzó de forma tímida en las tardes de La 2 con Cristal, estrenada en 1990. Una serie venezolana protagonizada por Jeannette Rodríguez y Carlos Mata que por su éxito saltó a La 1 de Televisión Española.

El fenómeno de las novelas estuvo asociado principalmente a la sobremesa

Pronto el resto de cadenas comenzaron a comprar a granel otras series similares, protagonizadas por lo general por un número limitado de actores, que saltaban de unas a otras. Carlos Mata, Grecia Colmenares, Víctor Cámara o Catherine Fulop eran los Can Yaman, Özge Özpirinçci o Caner Cindoruk de la Venezuela de finales de los 80 y principios de los 90. Algunos de ellos probaron suerte incluso como presentadores en nuestro país, en programas como Pero, ¿esto qué es?, Las noches de tal y tal o El show de la una, entre otros.

Si nos fijamos en concreto en Telecinco, podemos recordar que entonces se emitieron culebrones como Inés Duarte, secretaria, protagonizada por Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara, Las Dos Dianas, con Carlos Mata y Lupita Ferrer, o Pasionaria, con Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Series que habitualmente se veían en la sobremesa o primera hora de la tarde y que prometían sensaciones fuertes. Las dos Dianas, por ejemplo, empezaba con Diego Morales (Carlos Mata), asistiendo con horror al asesinato de su esposa y al secuestro de su hijo.

La entonces conocida como cadena amiga también comenzó a apostar por la franja de la tarde y de la noche con otras series. La primera en verse cuando el sol comienza a ponerse fue Topacio, allá por abril 1991, con Grecia Colmenares y el citado Víctor Cámara, y que ya se había pasado por Canal Sur antes. Una historia de dos bebés cambiados al nacer, una niña ciega de buena familia que acaba en un hogar humilde, y un niño que acaba recibiendo una gran herencia y teniendo la vida resuelta. El destino se encargaría de unirlos años más tarde, con el consabido flechazo entre ambos.

Una vez terminó Topacio ocupó su lugar Manuela, serie con sintonía de la famosa canción de Julio Iglesias y que tenía como protagonista, una vez más, a Grecia Colmenares junto a Gabriel Corrado y Silvia Kutika. Con el paso del tiempo, la serie pasó de la tarde a la franja del mediodía.

Como el resto de cadenas, Telecinco apostó muy fuerte por las novelas latinas en aquellos años, tanto, que hasta se lanzó a coproducirlas junto a Venezuela y para horario donde se concentra la mayor audiencia. Así llegó La loba herida, estrenada en junio de 1992 a las 21 horas (recordemos que el prime time se ha ido retrasando con el paso de los años).

Los protagonistas de La loba herida fueron por Mariela Alcalá (protagonista de Rubí), la Miss Mundo Astrid Carolina Herrera y Carlos Montilla. La sintonía era ‘Torero’, el tema de Julio Iglesias y El Puma. Una serie que tuvo mucha acogida en el público, tanta como para ganar el TP de Oro de ese año a la mejor telenovela, y que tuvo un remake en 2005 en México.

De España se pudieron ver ciertas localizaciones como Cádiz y Madrid, y hubo cameos de algunos rostros de la cadena como Luis Alberto Sánchez de La quinta marcha, Kike Supermix, Natalia Estrada o Pepe da Rosa Jr. Como curiosidad, una de las pocas actrices españolas recurrentes de la serie fue la cantante Arabia, de cierta popularidad en aquella época, y que ahora es más recordada por haber puesto voz a la versión de 'Los Piconeros' que Penélope Cruz canta en La niña de tus ojos.

No quedó ahí la cosa. En 1993, Telecinco coproduce, de nuevo con Venezuela, una segunda novela, llamada Primer amor. En esta ocasión el elenco lo encabeza Grecia Colmenares y Gabriel Corrado, que vuelven a coincidir tras Manuela. Tuvo prevista una duración de 150 capítulos, que se alargó algunos más, y que se emitió a partir de las 20 horas de lunes a sábado.

El punto de partida de la serie es el de una mujer soltera que queda embarazada de un hombre casado, que la abandona tras haberle prometido matrimonio. Por miedo a desvelar la verdad a sus padres, que viven en España (algunas escenas se situaron en Tenerife), la joven, de nombre les dice que él ha muerto. El bebé nacer y se convierte en María Inés, a la que encarnó Grecia.

La serie empezó el 15 de febrero, y escasas dos semanas más tarde, dado que no tuvo tan buena acogida como se esperaba, la cadena anunció que los espectadores podrían elegir el devenir de la misma. Se realizó diversas encuestas para conocer los gustos de su público objetivo, y en abril anunció que a partir del episodio 50 comenzarían algunos cambios en sus tramas acorde a lo que se esperaba de ella, pues todavía estaba en proceso de grabación.