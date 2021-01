Sorpresa en Telecinco: volverá a emitir 'Love is in the air' el próximo lunes

Imagen de la serie 'Love is in the air' (Mediaset)

Noticias relacionadas Multa a Mediaset por contraprogramar a 'Pasapalabra' con José Antonio Avilés

Cuando todo hacía pensar que Mediaset España retiraría Love is in the air de su progración tras los flojos datos de audiencias anotados durante su primera semana en el access prime time Telecinco, el grupo de comunicación sorprendía este viernes a sus fans anunciando que el próximo lunes emitirá un nuevo capítulo en su principal cadena, de 22 a 23 horas.

Pero, además, según ha anunciado el perfil de Divinity, la serie volverá a emitirse desde el principio en el canal femenino de Mediaset, a partir del próximo lunes a partir de las 16:30 horas. Hasta ahora la cadena emitía a esa hora Trampa de amor.

La decisión llega después de que la comedia romántica consiguiera remontar ligeramente sus malos datos el pasado jueves en su doble episodio por sorpresa al promediar un 9,1% de cuota con 1.556.000 espectadores. Un día antes la serie había caído a un 8,7% de share y 1.443.000 espectadores en el promedio de sus dos capítulos.

Ese día, el miércoles, Mediaset incluso había llegado a saltarse la ley para programar un segundo capítulo de la serie turca en el prime time, cuando sólo había anunciado un nuevo episodio en el access prime time.

Ya el jueves y, sin previo aviso, Telecinco también decidió alargar la emisión de la ficción para emitir un segundo capítulo y así completar la emisión de los tres primeros capítulos en su primera semana en antena.

Y es que hay que recordar que, al igual que ya hace Divinity con otras novelas turcas, Mediaset España también ha decidido dividir los capítulos originales de Love is in the air de 120 minutos en tres de 45 minutos.

Esto hará que Divinity, la cadena donde se seguirá emitiendo en abierto la comedia cuando finalice su emisión en Telecinco, pueda estirar durante semanas la emisión de la serie, multiplicando por tres los 26 episodios que se han emitido hasta ahora en Turquía.

De qué va 'Love is in the air'

Eda (Hande Erçel) anhela convertirse en arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era joven, esta estudiante brillante prosiguió sus estudios con becas. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño.

Obligada a aparcar sus planes de futuro, trabaja como florista en la tienda de su tía Ayfer (Evrim Dogan), mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan. Él, por su parte, es miembro de una acomodada familia que posee un reputado estudio de arquitectura, además de un hombre exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y uno de los solteros más cotizados de Estambul. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando Eda se cruce en su camino.