'Made in Ethiopia' y el trilema de Rodrick

Hace poco, gracias a EL ESPAÑOL, tuve la oportunidad de asistir a la inauguración del Festival de cine Another Way. Este comenzó con la película Made in Ethiopia, un documental que creo que refleja las controversias del trilema de Rodrick.

En el documental se reflejan los problemas relacionados a la globalización en torno a un polígono industrial chino en Etiopía. El documental abarca un periodo de 4 años desde la perspectiva de tres mujeres: una ejecutiva china, una trabajadora del polígono etíope y una campesina etíope.

El trilema de Rodrick es una teoría económica que se ve reflejada en el documental. Esta teoría señala que no es posible que haya globalización, democracia y soberanía nacional en un mismo país al mismo tiempo.

Esto lo apreciamos en diferentes aspectos. Por un lado, que los intereses del polígono chino chocan con los derechos de los trabajadores y campesinos. Por otro, en que los intereses del polígono se verán afectados por dos problemas que se produjeron durante ese periodo de apertura a la globalización: el Covid y la Guerra Civil. Dos problemas que ponen en riesgo la soberanía nacional del país.

En el fondo, Made in Ethiopia es un interesante documental para apreciar la complejidad de que cohabiten los 3 pilares del trilema de Rodrick.