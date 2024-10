Se les ve el plumero

He leído la entrevista de la periodista Lorena Maldonado a la Dra. Carmen Calvo

Todo parece muy bien y hasta bonito.

Carmen Calvo es doctora en derecho constitucional, presidenta del Consejo de Estado (es decir, ¿libre de las ataduras partidistas?) y muy feminista.

Si vamos un poco más en profundidad, vemos que además de todo eso es sanchista y defensora de las decisiones y opiniones del Gobierno. Y eso le hace caer en posiciones extrañas y afirmaciones difíciles de justificar.

Algunos ejemplos:

Respondiendo a unas preguntas sobre la posición de Isabel Ayuso y la violencia machista dice:

"Si hablas, tiene que ser para hacer una propuesta que integre, no que eche leña al fuego".

Sin embargo, ella, la Dra.Calvo, está echando leña al fuego de la hostilidad visceral del Gobierno contra Ayuso.

Cuando Ayuso habla de que la violencia sexual también afecta a hombres jóvenes y niños y que no hay que olvidarlos, la Dra. vuelve a atacar:

"Cuando tú no haces eso (centrarse en la violencia a las mujeres) y pones el foco en otra cuestión… estás delatando cuál es tu línea de trabajo....".

Más leña, por favor, que el fuego contra Ayuso necesita más brasa.

Hablando de democracia dice que España es una gran democracia. Y sin embargo, la doctora en derecho constitucional no ve ni un solo problema en la nueva regeneración democrática.

¿Insultar a millones de cristianos? Libertad de expresión, dice el Gobierno.

¿Y qué dice la señora doctora en derecho constitucional?

Si los insultos fueran contra Mahoma, por ejemplo, el Gobierno diría que es odio puro y duro. ¿Y qué diría la doctora?

Hablando de religión y política, parece que somos muy progres y un ejemplo para el mundo porque hemos matado a Dios de nuestras vidas.

Los pobres americanos con su "In God we trust" o los ingleses con su "God save the King (o The Queen)" no son democracias tan buenas como la nuestra. Lo nuestro es lo bueno.

¿Respeto a los sentimientos de la mayoría? Eso es extrema derecha para el Gobierno.

¿Vender la igualdad de los españoles por los votos de Junts o Bildu? Eso sí es democracia de la buena, según el Gobierno.

Y la presidenta del Consejo de Estado no parece ver en ello ninguna amenaza.

Nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del Sr. Sánchez.

Y si no, peor para ti.