Acabo de leer el artículo de La extrema derecha en Europa sigue siendo una amenaza, de D. Jorge Juan Morante. Y quiero apostillar: ...y la extrema izquierda, también, D. Jorge.

El concepto de "extrema derecha" es una parte de una línea en la que en el otro extremo está la "extrema izquierda", que no aparece explícitamente citada: al igual que una línea no es un segmento, un extremo no existe en política sin el otro.

Dice D. Jorge que "los resultados de las elecciones europeas del 9-J nos deben servir a los ciudadanos de la Unión Europea para reflexionar", y estoy de acuerdo.

Lo que no se pregunta D. Jorge es por qué ha tenido lugar esta deriva a nivel europeo, que es una pregunta interesante.

Quizás, una parte de la gente normal europea está ya harta y desde hace algunos años empezando a reaccionar al mensaje mesiánico y verde-salvador repetido machaconamente por la izquierda radical izquierdista, concretando en la agenda 2030, que ha ido calando y al mismo tiempo creando anticuerpos.

Cuando se enfrentan en política inteligencia y emoción, como ahora, al igual que en muchos aspectos de la vida, puede ganar la emoción.

Una pena.