Vacuna Covid

He ido al centro de salud mío en Moratalaz Madrid, porque tengo 64 años casi 65, tengo un carcinoma hepático, un derrame pleural y una enfermedad pulmonar intersticial.

Me dicen que es igual, que va en por recurso orden de edad, estando ahora vacunando a los mayores de 80 años. A mí con todas las enfermedades que he relatado, no consideran que sea una persona de riesgo.

Yo no sé si lo que ocurre es que quieren vacunar a las personas mayores, que lógicamente están más próximos a fallecer por otras patologías, a hacerlo con los más jóvenes, aunque ello conlleve el posible contagio más peligroso al padecer de enfermedades pulmonares anteriores.

Se me olvidaba decir, que yo no soy ni obispo, ni concejal y tampoco soy esposo de una concejala.