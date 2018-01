Buenos propósitos para 2018

El año comienza con un listado de buenos propósitos para remediar aquellos fallos cometidos en el pasado más inmediato. La recuperación económica es un hecho; de ahí la alegría incontenible de nuestro Presidente del Gobierno presente. ¡Todo va muy bien! Felicidades por ello a los ciudadanos de nuestro hermoso país. ¡Viva España!Nosotros hemos cometido errores en el pasado. Sí, usted y yo somos culpables de muchas cosas, incluso de aquellas donde no eramos juez o parte. Este Año Nuevo va a ser diferente, muy diferente al pasado 2017. Aquí, en las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas, en las 52 provincias precisamos entender el término Justicia.Es muy difícil comprender cómo una persona mata a otra por la bastarda razón de no querer compartir con la primera existencia, ratos, momentos o intimidades. Menos mal se ha encontrado la solución: han firmado un Pacto de Estado. Comunidades y Ayuntamientos, todos con grandes y buenos propósitos, firman unos principios para ser cumplidos por el resto de ciudadanos. Algunas veces las personas autoras de los hechos han dejado de respetar las medidas de protección hacia sus víctimas. Es decir, la gente mala resulta ser muy mala. ¿Y los jueces? ¿Dónde estaban? ¡Ah, claro! Hay que respetar los derechos de los ciudadanos mientras las víctimas tienen obligaciones. Esto no es nuevo; como víctima del terrorismo podría dar unos... 77 ejemplos de enaltecimiento del terrorismo el año pasado. Pero este año, el 2018, todo cambiará.Hablando de la Justicia, como el Presidente del Gobierno presente andaba con la Economía, se nos ha ido a usted y a mí, culpables constantes, el tema del Golpe de Estado en Cataluña. Como no entendemos la aplicación del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y más de 77 sentencias absolutorias, resulta ser más caro ir a 140 km/h en una autovía que financiar, promover y promulgar una república en una Comunidad Autónoma de nuestro país.Ese desconocimiento nos trae por el camino de la amargura. El Tribunal Supremo llama a declarar al ex gobierno de dicha Comunidad. Quien más o menos, se niega a declarar y admitir la legislación de la Constitución de 1978 en su totalidad. Sorprendente fue cuando algunos internos en prisión preventiva afirmaron no volver a repetir los hechos pasados en un futuro próximo. ¿Qué pasó? Cometimos usted y yo el error en creer en la bondad de esa gente; sí, su señoría también y, pese a estar inmersos en diligencias cuya condena superaría los 20 años de prisión, fueron puestos en libertad bajo fianza. ¿Todos? No, unos cuantos se refugiaron en un país europeo, huyendo de la Justicia y afirmando el poco respeto de los Derechos Humanos en nuestra España. ¡Por favor! Aquí se respetan los derechos, las obligaciones no tanto.La economía va bien en España. De tal manera que, tras el Golpe de Estado en Cataluña, a pesar de los pronósticos de su ex consejero de Economía, Oriol Junqueras -“no van a huir empresas de Cataluña”-, han salido más de 3.000. ¿Y si se buscara el dinero utilizado para financiar todo el Golpe de Estado? Igual, tanto los jueces como usted y yo, encontrábamos un presunto delito de malversación de fondos públicos. Este dato añadiría unos cuántos años más de “talego” a los ex dirigentes de aquella Comunidad. Sería juzgar actos del pretérito imperfecto, en lugar del futuro próximo.Los sentimientos encontrados en la Justicia nos hacen recordar, a usted y a mí, uno de los casos más extraños de este país nuestro. Dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña su ex presidente Jordi Pujol, acompañado de su prole, estuvo tan preocupado del resto de ciudadanos que se olvidó de regularizar una pequeña fortunita de su padre, guardada a buen recaudo en Andorra. Si usted es autónomo conoce la “comprensión” de la Agencia Tributaria cuando se retrasa en un día un pago de impuestos; de ahí la expresión “te voy a meter un paquete”.Algunos de sus vástagos tiene imputaciones por varios delitos. Al parecer obtuvieron alguna comisión por temas de concesiones de Estaciones de I.T.V., así como otros negocios algo dudosos. Salió a la luz la compra del Puerto de Rosario (Argentina). La procedencia del dinero parece estar muy por encima de las posibilidades. Querido lector, ni usted ni yo tenemos los poderes de cualquier “Madre Superiora” para convertir unos “milloncejos" en montañas de euros, repartidos por algunos paraísos fiscales, según han informado las investigaciones.Uno de ellos, en prisión preventiva bajo fianza de 3 millones de euros, ha conseguido la libertad a finales de año, al ver rebajada la cantidad a ½ millón de euros. Sin duda, alguna “congregación” tendría esa cantidad casi como dinero “de mano”. Usted y yo estamos seguros de la procedencia totalmente lícita de ese dinero y del anterior, que produjo esos beneficios para conseguir su salida del “trullo”.El año 2018 necesitamos salud para comprender todos estos avatares de la Justicia. Menos mal que la Economía va ¡cojonuda!