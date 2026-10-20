Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego Cultura de Aragón

El pueblo español perfecto para recorrer a pie: rodeado de naturaleza y con una iglesia gótica del siglo XVI

Llega el otoño y es el momento perfecto para una escapada rural para disfrutar de la naturaleza y sus colores rojizos, marrones y dorados.

Además a la vuelta de la esquina está el puente del 1 de noviembre, 3 días para desconectar. Y ¿Qué mejor lugar que un pueblo rural?

Una de las mejores opciones es Sallent de Gállego, un pueblo del Pirineo oscense que combina arquitectura tradicional, paisaje de montaña y diferentes posibilidades para disfrutar de una visita a otro ritmo.

Sallent de Gállego, una escapada rural

Situado en la comarca del Alto Gállego, Sallent de Gállego es uno de los destinos que merece la pena tener en cuenta para una escapada de otoño en Huesca.

La localidad se encuentra en el valle de Tena, rodeada de montañas y con la silueta de la Peña Foratata como uno de sus elementos más reconocibles.

Sallent de gallego pueblo en Huesca E.E

Su casco urbano conserva el carácter de los pueblos de montaña, con construcciones de piedra y calles que invitan a recorrer el municipio a pie.

Entre sus principales puntos de interés se encuentran la iglesia gótica del siglo XVI, que alberga un retablo plateresco, y el puente medieval, dos paradas para conocer el patrimonio de esta localidad pirenaica.

Iglesia gótica del siglo XVI. Patrimonio Cultural de Aragón

La visita también permite acercarse a la vida cotidiana de un pueblo que mantiene servicios turísticos, establecimientos hosteleros y comercios.

Una alternativa para pasar el día sin necesidad de organizar grandes rutas de montaña, aunque su ubicación también facilita planificar excursiones por los alrededores.

Qué hacer en Sallent de Gállego

El paisaje es uno de los principales motivos para visitar Sallent de Gállego en esta época del año.

Con el cambio de estación, los bosques y las laderas del Pirineo ofrecen una imagen diferente a la del verano, con tonalidades otoñales que acompañan los paseos por el entorno.

Lanuza robertharding / Alamy Stock Photo

Una de las posibilidades es acercarse al embalse de Lanuza, situado junto a la localidad del mismo nombre, dentro del término municipal de Sallent. El agua y las montañas conforman un paisaje característico del valle de Tena.

También se puede aprovechar la visita para conocer Lanuza, un núcleo que fue recuperado después de que sus habitantes lo abandonaran durante el proceso relacionado con la construcción del embalse.

Para quienes prefieren caminar, los alrededores ofrecen distintas opciones de senderismo.

Turismo de Aragón destaca, entre otras alternativas, el recorrido que rodea el monte Pacino y los itinerarios que conectan Sallent con otros puntos del Pirineo.

Antes de salir, conviene comprobar el estado de los caminos y la previsión meteorológica, especialmente durante los meses de otoño, cuando las condiciones en la montaña pueden cambiar con rapidez.

Sallent de Gállego reúne varios ingredientes para organizar una escapada rural de otoño: patrimonio, paisaje, gastronomía de montaña y posibilidades para disfrutar de la naturaleza.

No hace falta plantear un viaje lleno de actividades para aprovechar la visita.

Un paseo por sus calles, una parada para comer y una excursión por el entorno pueden ser suficientes para conocer el municipio.

Su proximidad a Formigal también permite valorar otras actividades en el valle de Tena, según las fechas y las condiciones de cada temporada.

Con el otoño ya avanzado y noviembre a punto de comenzar, este rincón de Huesca es una alternativa para quienes quieren descubrir el Pirineo aragonés en una época distinta a la temporada de esquí.

Una escapada para cambiar de paisaje, caminar y conocer uno de los pueblos de montaña más reconocibles de Aragón.