El ministro dominicano Rafael Santos Badía visita Zaragoza para reforzar la colaboración con el Grupo San Valero

El ministerio dominicano Rafael Santos Badía, junto a representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y del Grupo San Valero. Grupo San Valero.

El político mantuvo encuentros institucionales y académicos y visitó enclaves históricos como el Palacio de la Aljafería, la Basílica del Pilar y la Seo.

Rafael Evaristo Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana (MESCyT), ha visitado la capital aragonesa junto a Otto Vladimir Vargas Lora, viceministro administrativo y financiero del MESCyT.

Ambos acompañados por José René Frías Febrillet, director de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) y rector de la Universidad Dominicana San Valero (UNISVA).

Su estancia en Zaragoza ha permitido reforzar la colaboración entre el MESCyT y el Grupo San Valero, así como concretar iniciativas orientadas a la formación y la especialización de profesionales dominicanos, con el objetivo de responder a las necesidades actuales de los sectores académico y productivo del país.

Durante los encuentros mantenidos con los equipos directivos del Grupo San Valero, se han alcanzado acuerdos de colaboración en materia de formación del profesorado dominicano y de desarrollo de microcredenciales de alta especialización, que contarán con respaldo académico, profesional, sectorial, técnico y tecnológico.

Como parte de su agenda institucional, Santos Badía ha sido recibido por la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, María Carmen Rouco Laliena.

En su recorrido por el Palacio de la Aljafería ha podido contemplar la exposición: "Goya. Del Museo al Palacio".

La Basílica del Pilar y la Seo han sido igualmente dos de los enclaves históricos destacados en el recorrido cultural de la delegación dominicana.

"Nosotros conocemos el modelo San Valero, ese sector donde se instaló hace treinta años en Santo Domingo es un sector de la ciudad que fue convirtiéndose en una zona marginada y en el que han logrado formar talento humano. Por tanto, esta experiencia que viví de cerca como director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), es replicable en otros sectores. Se puede aprender, se puede enseñar y se puede compartir, sacando recursos de San Valero de Zaragoza y transferir a República Dominicana", señala Santos Badía.

Además, recuerda que "estamos también en otro nivel enviando jóvenes a la Universidad San Jorge para formarse de cara a su vida profesional y preparar así a profesores universitarios. Mi visita aquí tiene el objetivo de fortalecer esas relaciones, ampliar la cohorte que vamos a enviar y a la vez fortalecer vínculos de amistad y cooperación".

También hizo referencia a las microcredenciales señalando que "en República Dominicana estamos incorporando en la nueva ley el reconocimiento de las microcredenciales y las universidades tienen que adaptarse o muchas pueden desaparecer, porque estamos hablando de que muchos oficios no se van a utilizar. Hay que desarrollar un sistema educativo que atienda esto a través de una validación parcial o plena de competencias y saberes".

La delegación dominicana también ha visitado el Edificio del Grupo San Valero, situado en la de Plaza Santa Cruz, el campus de la Universidad San Jorge y las instalaciones de Centro San Valero.

En estas visitas han estado acompañados por: Pedro Baringo Giner, presidente del Grupo San Valero; Juan Carlos Sánchez Bielsa, vicepresidente de Grupo San Valero; César Romero Tierno, director general del Grupo San Valero; Nieves Zubález Marco, directora de Internacional y Cooperación al Desarrollo de Grupo San Valero, así como de patronos y directivos del grupo educativo.

Tanto Silvia Carrascal Domínguez, rectora de la Universidad San Jorge, como José María Megino Barquinero director general de SEAS Estudios Abiertos y Rosa Bartolomé Ramos, directora titular de Centro San Valero han podido compartir conversación con el ministro Santos Badía, que en todo momento ha demostrado interés por los medios técnicos y profesionales de cada uno de los centros.

María Luisa Feijoó Bello, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón también ha estado presente en este encuentro académico e institucional.

La presencia del Grupo San Valero en República Dominicana se remonta a 1995, a través de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA), que integra cuatro centros educativos en Santo Domingo: el Politécnico San Valero, el Instituto Politécnico Aragón, el Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez y el Centro Cardenal Beras, sede a la nueva Universidad Dominicana San Valero (UNISVA). FUNDOSVA imparte formación a más de 3.600 alumnos al año, supera los 150 profesionales y registra un índice de satisfacción de 8,7 sobre 10.