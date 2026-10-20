Ha llegado a Jysk la cómoda más barata y versátil de la temporada: cuesta 30 euros y tiene 3 cajones

Muchas veces el dicho de "comprar barato acaba saliendo caro" no se cumple a la perfección.

Si sólo necesitas un espacio de almacenaje extra en el hogar hay opciones versátiles y elegantes sin necesidad de vaciar tus bolsillos por el camino.

En este sentido, destaca una última incorporación de la cadena Jysk.

Se trata de la cómoda OREBY, con 3 espacios de almacenaje y disponible en tan sólo 30 euros.

Ficha de producto, cómoda OREBY JYSK

Características

Fabricada en pino macizo, poliéster y fibra de madera este mueble entrega todo lo que necesitan aquellas casas donde el desorden está a la orden del día.

Lo más característico de la cómoda no es siquiera su apariencia o su precio, sino un diseño auténtico que sustituye los típicos cajones extraíbles por cajas de poliéster. Material con el que también están elaborados sus tiradores.

Este atributo permite que la cómoda cuente con un peso mínimo de 5 kilos, siendo ideal para transportarla por una única persona a la habitación que se desee, sin sacrificar el peso total soportado, aguantando 5 kilos por cajón y 10 kilos en el estante superior.

Bien es cierto que se trata de un mueble de tamaño reducido, perfecto para quitar de 'en medio' objetos que no tienen un sitio definido en casa y que afean su organización.

Ejemplo de ello pueden ser videoconsolas, libros o ropajes.

Así es la cómoda OREBY por 30 euros. JYSK.

Viene desmontada pero una vez en pie cuenta con un ancho de 37 cm, una altura de 81 cm y una profundidad de 30 cm.

En definitiva, las dimensiones perfectas para colocarlo como mueble auxiliar en el salón, pasillo o en la misma habitación.

Está disponible en dos colores, el blanco y el beige, aunque el precio sigue siendo el mismo para ambas opciones: 30 euros.

Eso sí, si lo que desea es ganar más espacio hay otra opción disponible de la misma cómoda con un ancho de 70 cm y un suplemento económico de 25 euros.

Opiniones

Volviendo a citar al refranero popular, se suele decir que "cuando el río suena…agua lleva", haciendo referencia a que un producto de buena calidad suele llevar consigo valoraciones positivas.

La cómoda OREBY cuenta con una media de 4.3 sobre 5 de valoración, encontrando todo tipo de reseñas que, sobre todo, aluden a su buena relación calidad - precio.

"Buen precio, muy estable, tiene buen aspecto y es fácil de montar", señala uno de los clientes. Mientras, en la misma tónica, otro comenta: "Es un mueble práctico, económico, ocupa poco espacio y fácil de montar".

Sin lugar a dudas, esta cómoda es el ejemplo perfecto de que poner orden en casa no tiene por qué poner patas arriba el bolsillo.

Si deseas más información sobre este mueble pincha aquí.