Guille, cocinero: "Las croquetas más cremosas no se hacen con jamón, hay que añadir a la masa 40g de queso rallado"

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Pocas recetas despiertan tanta unanimidad en la mesa como unas buenas croquetas caseras.

Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con ese sabor que invita a repetir, son un clásico que nunca falla.

Eso sí, prepararlas requiere tiempo, sobre todo porque la masa necesita varias horas de frío antes de pasar por la sartén.

Guille Rodríguez ha compartido una nueva receta en su canal de YouTube con una propuesta para quienes quieren disfrutar de este bocado sin gastar demasiado.

En esta ocasión, prepara unas croquetas de carne picada con las que consigue alrededor de 40 unidades por menos de 3 euros, según explica al presentar su elaboración.

La receta lleva ingredientes habituales en la cocina y tiene un detalle que marca la diferencia en la textura: añadir queso mozzarella rallado a la bechamel.

Además, Guille explica paso a paso cómo preparar la masa, darle forma a las croquetas y conseguir ese acabado dorado que tanto gusta.

Unas croquetas cremosas

Las croquetas de Guille no son con jamón. El cocinero propone una receta de carne picada y queso.

Las cantidades son grandes, pero ya que te pones, compensa hacer una buena hornada o fritada, como prefieras.

Guille con sus croquetas. YouTube

El primer paso consiste en calentar una cazuela con una pequeña parte del aceite de oliva suave.

Se incorpora la carne picada, se salpimenta al gusto y se sofríe hasta que esté bien dorada. Como explica Guille, es importante cocinarla bien para que deje todo su sabor en las croquetas.

Cuando la carne esté lista, se añade el resto del aceite y, a continuación, la harina. Hay que cocinarla durante unos tres minutos, removiendo para que se fría bien antes de incorporar la leche.

Este paso es importante para preparar la bechamel.

Bechamel de las croquetas de Guille. YouTube

La leche, que debe estar a temperatura ambiente, se añade poco a poco y sin dejar de remover para evitar que aparezcan grumos. Una vez integrada toda, se sube el fuego y se cocina durante unos 10 o 15 minutos, removiendo constantemente.

Cuando la masa tenga la textura deseada, llega el momento de incorporar la sal, la nuez moscada y el queso mozzarella rallado.

Guille utiliza una buena cantidad de nuez moscada y explica que la mozzarella, aunque no tiene un sabor especialmente intenso, aporta una cremosidad extra a la mezcla.

Una vez terminada la bechamel, se vierte en uno o varios recipientes para dejarla enfriar.

Aquí Guille comparte un pequeño consejo: humedecer previamente el plato con un poco de agua para evitar que la masa se pegue.

Después hay que dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Solo entonces se cubre con film transparente en contacto directo con la superficie y se guarda en la nevera durante varias horas, hasta que esté firme. En el vídeo, Guille opta por dejarla reposar toda la noche y terminar las croquetas al día siguiente.

Con la masa fría, se van tomando porciones con una cuchara para calcular aproximadamente la cantidad de cada croqueta. Después, se pasan por harina, huevo batido con una pizca de sal y pan rallado.

Por último, se fríen en abundante aceite bien caliente hasta que queden doradas. Al sacarlas, se colocan sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

El resultado son unas 40 croquetas de carne picada, con un exterior dorado y una masa cremosa en el interior. La clave para organizarse es preparar la bechamel con antelación y dejar que repose el tiempo suficiente en la nevera.

Receta paso a paso

Con esta receta y estas cantidades, Guille comenta que da para unas 40 croquetas.