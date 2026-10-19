Un restaurante de la marca / McDonal's

Se buscan hasta 35 trabajadores en el McDonald's de Calatayud (Zaragoza): contrato indefinido y flexibilidad horaria

¿Quién dijo que lejos de las grandes ciudades era imposible encontrar un trabajo estable?

Más allá de esta creencia popular, hay municipios aragoneses en los que también surgen interesantes oportunidades laborales.

Ejemplo de ello es Calatayud (Zaragoza), una localidad de aproximadamente 20.000 habitantes que cuenta con grandes cadenas como Aldi y Mercadona y que, próximamente, sumará un nuevo McDonald’s a su oferta comercial.

La apertura de este restaurante no solo ampliará las opciones de ocio y restauración de la ciudad, sino que también supondrá una oportunidad de empleo para los vecinos de Calatayud y de los pueblos cercanos.

La compañía ha iniciado el proceso de selección para contratar a 35 trabajadores, con condiciones que incluyen contrato indefinido, flexibilidad horaria y formación continua.

McDonald’s busca 35 trabajadores en Calatayud

Mientras avanzan las obras de construcción del nuevo establecimiento, McDonald’s ya ha puesto en marcha la contratación del personal.

La selección está prevista para la primera semana de noviembre y se llevará a cabo en el propio Calatayud.

Como mencionaba, entre las condiciones ofrecidas destacan el contrato indefinido, la flexibilidad horaria, la formación continua y un plan de carrera con un 100% de ascensos realizados internamente.

El trabajo es para cubrir 35 vacantes como personal del restaurante, en modalidad presencial y, según detallan en la oferta, a jornada parcial, negociando cada uno su disponibilidad horaria preferida.

No hay requisitos limitantes a la hora de postularse a las vacantes más allá de la edad legal de trabajo en España (a partir de los 16 años), espíritu de trabajo, compromiso y actitud positiva.

Se trata de una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, acceder a un empleo estable o adquirir experiencia en una compañía del sector.

Si deseas saber más detalles sobre las vacantes pincha aquí.

Una nueva apertura en Calatayud

La contratación coincide con el avance de las obras del futuro restaurante, cuya construcción recibió la licencia municipal el pasado mes de junio.

El establecimiento se ubicará en el número 12 de la carretera de Valencia, junto a la rotonda que da acceso al barrio de San Antonio.

El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 300 metros cuadrados sobre una superficie de parcela de unos 2.330 metros cuadrados. Además del restaurante, se están acondicionando los accesos, las zonas ajardinadas, una terraza, un parque infantil exterior y un espacio para la recogida de pedidos en vehículo, conocido como McAuto.

El complejo dispondrá también de 33 plazas de aparcamiento, incluidas varias destinadas a vehículos eléctricos, motocicletas, bicicletas y patinetes.

Por su ubicación, el establecimiento no solo dará servicio a los residentes de Calatayud, sino también a los viajeros que circulen por la autovía A-2 y la carretera N-234, gracias a su fácil acceso.

Mientras el proyecto avanza sobre el terreno, las personas interesadas ya pueden presentar su candidatura para participar en un proceso de selección previsto para la primera semana de noviembre.