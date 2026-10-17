Ha llegado a Jysk la cómoda más elegante y barata de la temporada: cuesta 35 euros y está disponible en color blanco

Contar con espacio de almacenaje suficiente en casa es uno de los grandes retos que afronta prácticamente cualquier hogar.

Siendo sinceros, todos tenemos objetos que usamos en el día a día sin un hueco definido y que, con el paso del tiempo, molestan más que otra cosa.

Ejemplo de ello son las zapatillas de estar por casa, las cuales pueden aparecer en prácticamente cualquier habitación, por no hablar de los trapos de cocina o de la videoconsola, siempre ocupando un espacio en el salón pese a su poco uso.

Con el objetivo de aportar este espacio, ha llegado a Jysk la cómoda Korup, dotada de un único cajón superior y un espacio adicional con dos puertas. Disponible por tan solo 35 euros.

Ficha de la cómoda disponible en 35 euros. Jysk.

Así es la cómoda

Esta cómoda de Jysk apuesta por un diseño sencillo y funcional, con un acabado completamente blanco, incluyendo sus tiradores.

Una estética discreta y fácil de combinar con distintos estilos decorativos, especialmente en dormitorios modernos de tonos claros.

Su distribución es uno de sus puntos fuertes. Cuenta con un cajón superior con freno automático y tope de seguridad, que evita que se salga accidentalmente, y un compartimento inferior con dos puertas y un estante interior.

Una combinación práctica para organizar grandes ropajes u otros objetos igualmente voluminosos.

Con unas medidas de 60 centímetros de ancho, 70 de alto y 30 de profundidad, resulta especialmente interesante para dormitorios pequeños, habitaciones infantiles o incluso recibidores.

Cómoda Korup. Jysk.

Además, sus 13 kilos de peso permiten trasladarla de una estancia a otra sin demasiadas complicaciones.

En cuanto a su resistencia, el cajón y el estante soportan hasta 5 kilos cada uno, mientras que la parte superior admite hasta 10 kilos, suficiente para colocar una lámpara, pequeños objetos decorativos o la típica cesta organizadora.

Se entrega desmontada y, por sus dimensiones y distribución interior, también puede funcionar como mueble auxiliar en otras zonas de la casa.

Otras cómodas económicas

Si por algo es conocido Jysk es por su política de precios bajos.

A esta cómoda anterior, hay que sumarle otras opciones como la cómoda Billund, disponible en dos colores (blanco y marrón) y por 85 euros tras una rebaja del 22%. Eso sí, esta cómoda cuenta con 3 cajones y una repisa superior ideal para depositar joyas, cestas o cuadernos.

Cómoda de tres cajones Billund. Jysk.

Asimismo, si lo que buscas es capacidad sin sacrificar demasiado espacio de la casa, destaca la cómoda de cinco cajones Tapdrup.

Disponible en 80 euros y con más de 200 reseñas que garantizan su éxito de ventas.

Cómoda de cinco cajones Tapdrup. JYSK.

Oportunidades como estas son el ejemplo perfecto de que no hay que gastarse un dineral para lograr un punto extra de orden en casa.