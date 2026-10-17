Buscan voluntarios en un albergue situado en el Camino de Santiago aragonés: ofrecen casa y comida gratis

Seguramente a todos se nos haya pasado por la cabeza alguna vez realizar un voluntariado.

Ayudar a los demás, cambiar de aires y sentir que estás contribuyendo, en mayor o menor medida, a hacer algo positivo para la sociedad.

Una de las plataformas estrella para organizar este tipo de iniciativas es Worldpackers, una comunidad de voluntarios que cuenta con anfitriones en más de 140 países.

Aunque no hace falta recorrer miles de kilómetros para vivir una experiencia así. A veces, basta con mirar un poco más cerca de casa.

En este sentido, destaca un voluntariado en el pueblo aragonés de Artieda. Concretamente en su albergue - restaurante.

Es un pueblo con aproximadamente 90 habitantes que se encuentra en un paso clave en el recorrido del Camino de Santiago Francés por Aragón.

¿En qué consiste el voluntariado?

Se trata de un albergue y restaurante municipal ubicado estratégicamente para atender las necesidades de los peregrinos y turistas que realizan el Camino de Santiago.

Además, gestionan también un pequeño camping con parcelas y dos bungalows, dirigido especialmente a campistas, furgonetas y autocaravanas.

Zona camping. Worldpackers.

"Buscamos personas activas que les guste la naturaleza, que quieran vivir una experiencia en el mundo rural y compartir su tiempo con nuestra comunidad", señalan en el anuncio.

Se exigen 25 horas de trabajo a la semana para ayudar en la cocina (preparando, terminando y sirviendo comidas), así como en la limpieza de cocina, dormitorios, baños y áreas comunes.

Eso sí, advierten de que "es importante ser consciente de la situación geográfica" en la que se encuentra el albergue, alejado de servicios urbanos y todo lo que eso conlleva.

Vistas desde el albergue. Worldpackers.

Como requisitos para poder participar en el voluntariado se exige tener más de 28 años y un nivel de español principiante, admitiendo tanto a voluntarios solos, parejas o dúos.

Beneficios del voluntariado

Más allá de la experiencia en un entorno alejado de la masificación y el contacto con la naturaleza, el albergue ofrece una importante serie de beneficios:

Habitación compartida gratuita con otras personas y viajeros, o escoger una carpa/tienda en un campamento .

con otras personas y viajeros, . Derecho a desayunos, comidas y cenas gratis cada día de tu estancia.

cada día de tu estancia. Usar libremente el servicio de lavandería .

. Puedes usar gratuitamente las bicicletas del albergue cuando quieras.

del albergue cuando quieras. Servicio libre de cocina para preparar tus alimentos a la hora que desees.

para preparar tus alimentos a la hora que desees. Finalmente, ofrecen internet básico para poder teletrabajar en remoto.

Instalaciones. Worldpackers.

Opiniones

En lo que a reseñas se refiere, el dicho "¿Dónde va Vicente? Donde va la gente" se cumple 'a pies puntillas'.

Al fin y al cabo no hay mejor indicativo de la calidad de un producto o servicio que los comentarios de antiguos usuarios.

En este sentido, las experiencias de los anteriores voluntarios en Artieda no han podido ser mejores, con una media de 5/5 de valoración y más de 60 opiniones.

Entre los comentarios encontramos a viajeros de todo el mundo. "Fue una experiencia que repetiría sin dudar. El hostel es pequeño y familiar, de esos lugares que te hacen sentir en casa desde el primer momento. El equipo del albergue es simplemente genial: acogedor, abierto, divertido y siempre disponible para lo que necesites", comenta una voluntaria italiana.

"El trabajo es muy tranquilo y realmente se trata de un verdadero voluntariado. Además, puedes vivir y disfrutar plenamente la cultura local. Lo recomiendo sin duda alguna", afirma otro voluntario brasileño.

En definitiva, uno de esos lugares que marcar en el mapa si estás barajando hacer la maleta y emprender un viaje diferente.

Para más información sobre este voluntariado pincha aquí.