Conchita, cocinera: "Los huevos rellenos no se hacen con atún, sino con una lata de mejillones y queso philadelphia"

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Aunque hoy asociamos los huevos rellenos con los aperitivos de toda la vida, la costumbre de servir huevos cocidos como entrante viene de lejos.

Ya en la antigua Roma se preparaban huevos condimentados con salsas y otros ingredientes para abrir las comidas, especialmente en los banquetes de las familias acomodadas.

De aquella época procede la expresión latina ‘ab ova usque ad mala’, que significa 'desde los huevos hasta las manzanas' y hacía referencia al recorrido completo de una comida, desde el principio hasta el postre.

Con el paso del tiempo, las recetas de huevos rellenos fueron evolucionando y adaptándose a los ingredientes y gustos de cada lugar.

La versión con atún y mayonesa se ha convertido en una de las más populares en España.

Pero hay otras formas de prepararlos, y la propuesta de Conchita es una prueba de ello: sustituir el relleno más habitual por mejillones en escabeche.

Con la receta de Conchita, los huevos quedan cremosos y deliciosos.

La community manager de Maximiliana propone una versión con mejillones en escabeche, queso crema y un toque de mayonesa. Una receta sencilla, vistosa y perfecta para sorprender cuando hay invitados en casa.

“Estos huevos sí que son diferentes y tienen luz propia. Ya os he hecho en otras ocasiones huevos rellenos, pero estos son especiales”, explica Conchita.

Una de las ventajas de esta receta es que se puede dejar preparada con antelación. Así, cuando llegan los invitados, solo hay que sacar la fuente de la nevera y ponerla en la mesa.

El secreto está en combinar bien los ingredientes y no pasarse con la mayonesa.

El propio escabeche de los mejillones aporta sabor y permite dar jugosidad al relleno, mientras que el queso crema ayuda a unir todos los ingredientes.

Después de colocar el último tomate cherry, pregunta: "¿Se puede pedir cosa más buena?".

Receta paso a paso