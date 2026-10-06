Montaje de Alberto Núñez Feijóo y el restaurante Carmen. Google reseñas y Canva.

El restaurante donde para Feijóo en un pueblo de Huesca: el precio del menú ronda los 20 euros y es famoso por su carne

Con el adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes 5 de octubre, la conversación política está a la orden del día.

En plena carrera hacia las urnas, cada movimiento de los principales líderes políticos despierta interés, también aquellos que se producen lejos del Congreso y los grandes mítines.

Es el caso de Alberto Núñez Feijóo, cuya relación con un restaurante de un pequeño pueblo de Huesca llamó la atención el pasado febrero, cuando el líder del Partido Popular acudió a la localidad de Binéfar para visitar la empresa cárnica Fribin Foods SL.

"Tras la jornada de trabajo, compartimos un almuerzo en el restaurante La Lonja del Carmen, un rincón emblemático que representa la excelencia de nuestra gastronomía y el esfuerzo de nuestros hosteleros", explicaban en una publicación compartida por el PP de Huesca.

El restaurante Carmen se encuentra en el mismo edificio que alberga la Lonja Agropecuaria más importante de España. En cierta medida, la cotización de la carne de vacuno en otras lonjas depende de los precios fijados aquí.

Al frente del establecimiento se encuentra el chef Iván Vilanova, cuyo restaurante acumula distintos reconocimientos y galardones, entre ellos una distinción en la afamada Guía Michelin.

El restaurante nació en Tamarite de Litera hace más de una década y posteriormente se trasladó a Binéfar, donde continuó apostando por las carnes selectas.

El menú que eligió Feijóo

Según relataron otros medios autonómicos, el líder popular optó por un menú cerrado.

La propuesta comenzó con un carpaccio de cerdo con judías del recao y trufa, seguido de un guiso de rabo de ternera de la Lonja con trompetillas amarillas y puré de patata.

Para rematar la experiencia, Feijóo pidió como postre unas fresas con espuma de queso y crumble de coco.

Más allá de aquella comida, el restaurante ofrece también un menú degustación compuesto por un aperitivo y siete platos.

Además, de martes a viernes dispone de un menú diario por 20 euros, sin café, que incluye tres entrantes, tres segundos platos y tres postres.

A esta propuesta se suma el llamado "menú entrecotte", que permite elegir un primer plato del menú del día y acompañarlo de un entrecot. El precio de esta opción es de 29 euros.

La oferta también incluye sugerencias fuera de carta, pudiendo preguntar por productos elaborados con setas, trufas y quesos, entre otros.

Su propuesta gira en torno a los productos de temporada, con la premisa siempre presente de elaborar una cocina sabrosa en la que la materia prima tenga el protagonismo.

Alguna de sus elaboraciones. Restaurante Carmen.

En definitiva, si tienes pensado visitar Binéfar y todavía no sabes dónde parar a comer, el restaurante Carmen puede ser una buena opción para hacer un alto en el camino.