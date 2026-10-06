Ha llegado a Lidl la mesita de noche más barata y elegante: cuesta 26,99 euros y está rebajada en un 40%

Ya lo avisa el refranero popular, "más vale pájaro en mano que ciento volando" y, cuando hablamos de ofertas, darse prisa puede marcar la diferencia.

Si llevas tiempo pensando en renovar tus mesitas de noche, Lidl acaba de poner sobre la mesa una opción difícil de dejar pasar. La cadena ha traído un modelo de la marca Livarno que puede ser justo lo que estabas buscando.

Se trata de una mesita de noche disponible por tan solo 26,99 euros, gracias a un generoso descuento del 40 %.

Mesita de noche Livarno. Lidl

Características

La mesita de noche Livarno destaca por un diseño compacto y elegante, con acabado en gris cachemira y patas negras.

Su diseño limpio y moderno la convierte en una opción ideal a la hora de combinar con habitaciones luminosas y de tonos claros.

Sus 37,9 centímetros de ancho permiten colocarla incluso junto a camas con poco espacio, sin renunciar a una buena capacidad de almacenaje.

Cuenta con dos cajones de deslizamiento suave, pensados para guardar desde libros y cargadores hasta pequeños objetos personales. Cada uno soporta hasta 5 kilos, mientras que la superficie superior admite otros 7 kilos, suficiente para colocar una lámpara, un despertador o un vasito de agua.

Además de práctica, está diseñada para aguantar el uso diario. El revestimiento de resina de melamina protege la superficie frente a los arañazos y facilita la limpieza, ya que basta con pasar un paño ligeramente húmedo para retirar el polvo y la suciedad.

Con unas medidas de 37,9 cm de ancho x 54,5 de alto x 33 cm de profundidad y un peso de 9,7 kilos, ofrece un equilibrio entre estabilidad y facilidad para moverla, pudiendo ser transportada a otras estancias del hogar por tan solo una persona.

Se entrega desmontada, pero incluye todo el material necesario y las instrucciones para completar el montaje.

Mesita de noche Livarno Lidl

Otras mesitas de noche económicas

Si por algo destaca la cadena alemana es por ofrecer chollos difíciles de ignorar.

En el caso de las mesitas de noche, Lidl también cuenta con una alternativa de la marca Livarno en color roble, de tamaño compacto y con un precio igual de atractivo.

Esta mesita mide 40 cm de ancho, 45 cm de alto y 35 cm de profundidad. Cuenta con un único cajón y una pequeña repisa, perfecta para dejar el libro que estés leyendo o tener el móvil cargando durante la noche.

Está disponible por 34,99 euros.

Mesita de noche Livarno en color roble. Lidl.

Política de envío y devoluciones

Aunque lo más recomendable siempre es visitar una tienda física y comprobar el producto de primera mano, Lidl tiene varias opciones de compra.

Además, Lidl ofrece un servicio de compra online con entregas estimadas de entre 1 y 3 días laborables, aunque el plazo puede variar en función del producto y de su disponibilidad.

En cuanto a las devoluciones, Lidl permite devolver los productos de forma gratuita durante un plazo de 30 días.