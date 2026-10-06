Antonio Matinero, jubilado en lucha por "una pensión digna": "Después de 45 años cotizados me castigan de por vida"

Antonio Matinero, voz de los jubilados, tiene 72 años, y lleva 10 luchando por una "pensión digna y justa".

El aragonés es presidente de ASJUBI40 (la Asociación de Jubilación Anticipada Sin Penalizar) y lamenta que el adelanto electoral vuelva a retrasar una reforma por la que llevan trabajando durante años.

Considera que después de 45 años cotizados le "castigan de por vida con una reducción del 15% en su pensión".

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha dejado en suspenso una de las principales reivindicaciones de ASJUBI40: la eliminación de los coeficientes reductores que penalizan a quienes se jubilaron anticipadamente después de haber cotizado durante más de 40 años.

La disolución de las Cortes supone la paralización del trámite parlamentario de la Proposición de Ley que recogía esta reivindicación.

Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría entre los jubilados que llevan años reclamando que se eliminen estas penalizaciones.

La asociación considera que la convocatoria electoral no debería significar empezar de cero y reclama que se aproveche el trabajo realizado durante esta legislatura.

“Todo lo conseguido no se queda en el olvido ni obliga a empezar de cero”, defiende ASJUBI40 en un comunicado enviado a los medios este lunes.

La asociación recuerda que durante los últimos meses se han alcanzado consensos, se han trabajado enmiendas y se ha mantenido contacto con los diferentes grupos parlamentarios.

Desde ASJUBI40 reclaman ahora al Gobierno en funciones que lleve a la Diputación Permanente un decreto que recoja la eliminación de los coeficientes reductores.

La asociación sostiene que son “900.000 familias” las que, después de una década de reivindicación y más de 40 años cotizados, esperan que se ponga fin a esta penalización.

La lucha continúa

Aunque la actividad parlamentaria quede interrumpida, ASJUBI40 asegura que no piensa detener su movilización. Durante las próximas semanas trabajará en un documento con propuestas concretas que trasladará a todos los partidos que concurran a las elecciones.

El objetivo es que la eliminación de los coeficientes reductores entre en el debate electoral y, especialmente, en los programas de las formaciones que concurran a los comicios del 29 de noviembre.

Matinero insiste en que la asociación continuará defendiendo la misma reivindicación independientemente de quién llegue al Gobierno. “Gobierne quien gobierne, mantendremos la misma exigencia, independencia y determinación”, señala ASJUBI40.

Una vez celebradas las elecciones y constituidas las nuevas Cortes, la asociación tiene previsto solicitar reuniones con el nuevo Ejecutivo para reclamar que se retome la Proposición de Ley y se abra una mesa de trabajo prioritaria.

Después de más de diez años de reivindicación, los jubilados de ASJUBI40 afrontan así una nueva espera.

La tramitación parlamentaria se frena, pero la asociación asegura que su lucha continuará durante la campaña y que volverá a poner la eliminación de los coeficientes reductores sobre la mesa en la próxima legislatura.