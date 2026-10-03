El restaurante en el que comer hasta reventar: "Se nota que trabajan con materia prima de mucha calidad. Todo de 10"

Hay lugares capaces de sorprender a los más escépticos. En un rincón de Huesca, en Barbastro, descubrimos un restaurante perfecto para los amantes de la buena mesa.

Se llama Trasiego, y lleva más de una década trabajando con una idea bastante sencilla: cocinar bien el producto de Aragón y del Somontano.

El restaurante abrió sus puertas en 2012 y, con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en las principales guías gastronómicas.

Desde 2023 cuenta con un Sol de la Guía Repsol. Al frente de la cocina está Javier Matinero. Su propuesta tiene mucho que ver con el territorio.

El tomate rosa de Barbastro, el ternasco de Aragón, las setas, la trufa negra o los quesos de la provincia aparecen entre los productos que definen la carta.

Una cocina pegada al territorio

Este restaurante aragonés es perfecto para ponerse las botas disfrutando de cada bocado.

Entre los platos que recoge actualmente la Guía Repsol aparecen algunos de los productos más reconocibles de la cocina aragonesa.

Un plato con trufa del Restaurante Trasiego. Restaurante Trasiego

Es el caso de la paletilla de ternasco de Aragón o de propuestas con setas y trufa.

También aparece la tortilla cremosa de trompetillas con jugo de cebolla de Fuentes y trufa negra. Para el final, una torrija con helado, toffee y nueces.

El tomate rosa de Barbastro es otro de los productos que han ayudado a definir la cocina de Trasiego.

La Guía Repsol dedicó al restaurante un reportaje en el que ponía el foco precisamente en esa relación entre la cocina de Javier Matinero, los productos de la zona y los vinos del Somontano.

Opiniones

En TheFork suma un 9,7 sobre 10 después de más de 1.200 opiniones verificadas. La comida alcanza un 9,7, el servicio un 9,8 y el ambiente, otro 9,7. Vamos, sobresaliente alto.

Entre los comentarios más recientes se repite que los platos están bien trabajados, la atención es cercana y el comedor tranquilo.

"El servicio impecable", "muy profesionales" o, directamente, "excelente" son algunas de las valoraciones que han dejado los clientes en las últimas semanas. También hay quien destaca la calidad del producto y la atención como las claves para volver al restaurante.

"Se nota que trabajan con materia prima de mucha calidad. Todo de 10", puede leerse en una de las últimas opiniones publicadas en Google.

En Tripadvisor la nota es de 4,5 sobre 5 con más de 660 opiniones y Trasiego aparece actualmente como el restaurante mejor situado de Barbastro en esta plataforma. Entre las reseñas recientes también se repiten los elogios al servicio y a la comida.

Una de ellas, publicada en 2026, destaca especialmente la atención recibida y recomienda dejarse aconsejar por el personal. Otra define el restaurante como "uno de los referentes de la zona del Somontano".

No todo se reduce a decir que "todo está buenísimo". El precio aparece como uno de los pocos matices en las opiniones.

Algunos clientes consideran que la experiencia merece lo que cuesta: "Muy buena calidad-precio".

Mientras que otros señalan que no es una opción económica y la reservan para ocasiones especiales. En TheFork, el precio medio figura actualmente en torno a los 50 euros.