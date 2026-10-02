El pueblo más bonito para recorrer a pie y conocer una iglesia declarada Patrimonio Mundial: tiene 300 habitantes

Un pequeño pueblo con menos de 300 habitantes a 15 minutos de Calatayud, puede ser el destino ideal para pasear sin prisas.

Parece que no tiene nada que ofrecer y sin embargo entre sus calles destaca una iglesia declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Hablamos de Cervera de la Cañada, una pequeña localidad emplazada en pleno valle del río Ribota.

Iglesia de Santa Tecla, Cervera de la Cañada. Juan Carlos Gil Ballano

El pueblecito, rodeado de una extensa planicie de campos cuenta con poquitas casas pero una una bella iglesia.

La Iglesia de Santa Tecla fue declarada Patrimonio Mundial en 2001 gracias a su conjunto mudéjar.

Iglesia de Santa Tecla

En lo alto de Cervera de la Cañada se encuentra la iglesia de Santa Tecla, adosada al torreón de un antiguo castillo y construida siguiendo el modelo de las iglesias-fortaleza del mudéjar aragonés.

Su fecha de construcción y su autor están documentados gracias a una inscripción tallada en yeso a los pies del templo.

Cervera de la Cañada. YouTube

En ella se puede leer que fue “obrada y edificada por Mahoma Rami. Con Dios”, en 1426.

Mahoma Rami fue el alarife, o maestro de obras, predilecto del Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna.

El arquitecto continuó trabajando en Aragón durante el segundo cuarto del siglo XV, incluso después de la muerte del pontífice.

La iglesia conserva además restos del castillo sobre el que fue levantada.

Se trata de un recinto defensivo construido con sillares y reforzado con grandes contrafuertes.

En uno de sus ángulos todavía se mantiene una torre con almenas y, en el lado opuesto, un cubo con aspilleras en sus muros que actualmente acoge la sacristía.

Santa Tecla presenta una cabecera poligonal de cinco lados que no coincide con el eje de la nave central, sino que se alinea con el torreón cilíndrico del castillo. El templo cuenta con una nave central dividida en dos tramos y capillas laterales situadas entre los contrafuertes.

A los pies se encuentra un coro alto sustentado por un alfarje, una techumbre plana de madera con decoración pictórica.

Como ocurre en otras iglesias mudéjares de esta tipología, el templo también dispone de una tribuna abierta a la fachada que recorre el muro sur por encima de las capillas y que se prolonga por la torre, sobre la sacristía.

Por fuera, la iglesia apenas deja entrever la riqueza decorativa que guarda en su interior. Al entrar, sorprenden los muros, que simulan estar construidos con sillares mediante una decoración pictórica que imita el ladrillo.

También destacan las bóvedas nervadas decoradas con dragones negros y los grandes rosetones florales de estilo gótico tardío.

Este tipo de decoración también está presente en los ábsides de la Seo de Zaragoza, desde donde se difundirá.

El templo conserva además diferentes motivos heráldicos, entre ellos los escudos de Aragón y de Cervera de la Cañada, presentes en las yeserías, las paredes y el alfarje que sostiene el coro.

Uno de los elementos más singulares se encuentra bajo el alfarje del coro.

Allí se conserva un óculo decorado con un lazo islámico de siete que, hasta el momento, es único en el mudéjar hispánico.

La iglesia ha sido restaurada con el objetivo de recuperar algunos de sus motivos mudéjares y consolidar otros elementos, entre ellos la pintura que cubre toda la nave y que es original del siglo XV.