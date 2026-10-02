Así será la otra Oktoberfest de Zaragoza: "No hay que pagar entrada y tendremos un DJ que ponga música alemana"

Las Fiestas del Pilar ya están a la vuelta de la esquina. Los programas ya se pueden encontrar en los puntos de reparto oficiales. Y los zaragozanos buscan planes para hacer juntos.

La Oktoberfest suele ser una cita clásica para los jóvenes. No obstante, este año la oferta se ha reducido a la mitad al no abrir la del Parque de Atracciones.

El restaurante La Artesanal, en la Calle Juan José Rivas, tiene una alternativa.

A la fiesta de la cerveza de Valdespartera, se suma la de este restaurante que abrió sus puertas el pasado mes de febrero .

Su fiesta de la cerveza arrancará este mismo fin de semana 3 y 4 de octubre, y en principio, se mantendrá durante todo el mes de octubre.

La idea, explica José Ángel Mallén, maestro cervecero de La Artesanal, surgió casi de forma natural: "Primero porque ofrecemos comida y cerveza artesana. Entonces, es algo que como idea es fácil unir al Oktoberfest", explica.

A esto se sumó la incertidumbre sobre la celebración de la fiesta en el Parque de Atracciones. "Conforme fuimos leyendo que había muchas dudas de que se celebrara la Oktoberfest en el Parque de Atracciones, decidimos hacer como un poco más de fuerza en nuestras publicaciones de Instagram e invitar aquí a los zaragozanos", señala.

Cerveza artesana y gastronomía alemana

La propuesta tendrá como protagonista la cerveza.

Para la ocasión, Mallén ha elaborado una Festbeer, una cerveza especial pensada para la Oktoberfest, que se podrá probar junto a las diferentes referencias artesanas que ofrece habitualmente el restaurante y otras cervezas de importación alemanas y belgas.

La gastronomía también se adapta a la celebración. Durante estas semanas habrá codillo y Brawstbur, dos platos que no suelen formar parte de la carta habitual.

"Especialmente, lo que ofrecemos fuera de lo que es habitual es el codillo y la Bratwurst en combinaciones con las cervezas artesanas", explica el maestro cervecero.

Propuesta de La Artesanal para su Oktoberfest. La Artesanal

Y hay un detalle importante para quienes quieran acercarse: no habrá entrada. Los clientes podrán acudir al restaurante y consumir lo que quieran de la carta y de la oferta especial de Oktoberfest.

"Nosotros no cobramos entrada por venir aquí", aclara Mallén. El establecimiento dispone además de un espacio amplio para grupos, algo que ya está teniendo reflejo en las reservas.

"Está teniendo una muy buena acogida porque estamos recibiendo muchas reservas ya", asegura.

De hecho, la semana de las Fiestas del Pilar es la que concentra más llamadas. "Nos están llamando ya más para la semana de Pilares", apunta.

Música para acompañar

La celebración también tendrá música.

La Artesanal está trabajando con un DJ para amenizar las tardes y noches con música alemana y otros temas que acompañen el ambiente de la fiesta.

El horario será el habitual del restaurante: abre todos los mediodías de lunes a domingo y las tardes de martes a domingo, desde las 19.00.

Entre semana cierra a las 00.00 y los sábados a la 1.00, aunque durante el Pilar podría ampliarse el horario si lo permite el Ayuntamiento.

La Artesanal afronta así su primera Oktoberfest en Zaragoza apenas unos meses después de abrir sus puertas.

Una propuesta pensada para quienes quieran celebrar la fiesta de la cerveza con cerveza artesana, comida alemana y sin pagar entrada.