Vistas del pueblo donde se celebrará el mercado. visitnavarra.es

El mercadillo ambulante ideal para probar productos locales el 11 de octubre: puestos artesanos, música en directo y más

Con el disgusto del fin del verano todavía presente, organizar planes y escapadas exprés puede ser 'mano de santo' para superar la depresión posvacacional.

Al contrario de lo que muchos piensan, octubre llega cargado de planes.

Más allá de las famosas Fiestas del Pilar, hay destinos cercanos a Aragón que ofrecen pueblos encantadores y propuestas como mercados de productos locales.

Si eres amante de la gastronomía y te gusta probar cosas nuevas, el bonito pueblo de Areso, en Navarra, es una opción ideal para descubrir nuevos sabores a menos de dos horas en coche de Zaragoza.

Un mercado itinerante recorre cada año varios pueblos del norte de Navarra, y se detiene durante un día en cada uno de ellos.

Este próximo 11 de octubre, el Mercado Itinerante de Mendialdea instalará sus puestos en Areso. Eso sí, conviene darse prisa ya que la cita tendrá lugar únicamente de 11:00 a 14:30 horas.

Qué esperar

El mercado está pensado para disfrutar de la mañana entre puestos, probar productos locales y hacer algunas compras.

Los puestos están protagonizados por productores y artesanos de la comarca, con especial protagonismo del producto local y de temporada. Entre las propuestas se pueden encontrar queso de oveja latxa, miel, mermeladas, conservas, hortalizas y pan, además de elaboraciones artesanas de lana y madera, entre otras.

La jornada estará amenizada con música en directo, dantzaris txikis, trikitilaris y fanfarre, una combinación habitual en las fiestas de la montaña navarra.

La entrada es gratuita y solo se paga aquello que se consuma o se compre en los puestos.

Además, este 11 de octubre el mercado itinerante coincidirá con el Día de las Mujeres Pastoras (Emakume Artzainen Eguna) que reivindica el papel de las mujeres en el pastoreo de ovino latxa.

Esta actividad sostiene los pastos de altura de la sierra de Aralar y de la que procede la leche del queso Idiazabal.

Turismo rural en Areso

Una vez terminada la mañana en el mercado, pasear por Areso es una de las mejores opciones para continuar la visita.

Se trata de un pintoresco pueblo de casas dispersas, rodeado de hayedos y praderas. Aunque el mercado es uno de los pocos momentos del año en los que el municipio se llena de visitantes, Areso tiene mucho por descubrir.

Entre sus puntos de interés destaca la Iglesia de la Asunción, situada en la parte alta del pueblo. Su torre, construida en 1908 y costeada por el indiano Domingo Nazabal, destaca por un diseño más propio de una fortaleza defensiva que de una iglesia.

Areso. Wikipedia.

Durante el paseo también llaman la atención las casas señoriales de los indianos y las viviendas blasonadas, que reflejan la huella de aquellos vecinos que emigraron a América.

Casa típica de los indianos en Areso. areso.eus

Para quienes prefieren el senderismo y descubrir rincones singulares, Areso también es un buen punto de partida.

Entre ellos se encuentra la cascada de Matxain, un salto de agua en pleno bosque al que se puede llegar desde el pueblo por un sendero verde y sencillo de recorrer.

En el entorno también destacan algunas cimas de montaña, como Ulizar, Guratz o Musaio, entre otras.

La escapada es ideal desde grandes ciudades como Zaragoza o Huesca, sin perjuicio de que, una vez en Areso puedas acercarte hasta Pamplona, situada a 49 kilómetros, o continuar el viaje de 37 km hasta Donostia-San Sebastián.