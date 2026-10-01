La ilustradora Jesana Motilva presenta la colección de edición limitada "Jesana x TUCO. ¡Sí, somos de Zaragoza!". TUCO.

La colaboración reúne cuatro ilustraciones y un pañuelo-cachirulo con referencias a algunos de los símbolos y escenas más reconocidos de la ciudad.

Zaragoza inspira la nueva colección de TUCO y Jesana Motilva para llevar el espíritu de las fiestas del Pilar al hogar

TUCO, la marca aragonesa de muebles y deco fresh se une a la ilustradora Jesana Motilva para presentar “Jesana x TUCO. ¡Sí, somos de Zaragoza!”, una colección de edición limitada inspirada en Zaragoza y en algunos de los símbolos más reconocibles de las Fiestas del Pilar.

El proyecto nace de algo que TUCO y Jesana comparten: ser y sentirse muy de Zaragoza.

Una propuesta pensada no solo para celebrar las Fiestas del Pilar, sino también para llevar un pedacito de Zaragoza a casa.

Una propuesta “muy de aquí”

Jesana ha creado cuatro ilustraciones inspiradas en la ciudad: “Lo que somos”, “Romantizando Zaragoza”, “La ciudad en color” y “Todo por ella”, disponibles en dos tamaños y también reunidas en un pack especial de cuatro postales.

La pieza protagonista es un pañuelo-cachirulo que recoge algunos de los símbolos, escenas y elementos más reconocibles de Zaragoza y de sus fiestas: los baturricos, la Plaza del Pilar, la Virgen, las flores, la música y ese ambiente que cada octubre transforma la ciudad.

TUCO sigue apostando por el arte

La colaboración con Jesana Motilva se suma a otros proyectos desarrollados por TUCO en torno al arte y la ilustración.

Desde fachadas ilustradas en sus tiendas hasta colaboraciones exclusivas en su TUCO ART GALLERY.

TUCO trabaja con artistas de diferentes ciudades para acercar el arte a nuevos públicos, dar espacio a nuevas miradas y llevar su creatividad también al hogar.

Presentación el 4 de octubre en el Jardín del Gancho

“Jesana x TUCO. ¡Sí, somos de Zaragoza!” se presentará el próximo 4 de octubre en el Jardín del Gancho, el mercado de flores y mascotas situado en plaza José María Forqué, coincidiendo con los días previos al inicio de las Fiestas del Pilar.

Durante la jornada se podrán conocer y comprar las diferentes piezas de la colección.

Disponible en TUCO Puerto Venecia y en la web www. tuco.es.