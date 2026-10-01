Oihan Palacín (26), el mago que pasó de conquistar 'Got Talent' a abrir su propio restaurante: "Mis padres ya tenían una pizzería"

La vida da muchas vueltas. Que se lo digan a Oihan Palacín, joven de 26 años que ha pasado de dedicarse profesionalmente a la magia a servirla en forma de deliciosas hamburguesas en su nuevo restaurante de Zaragoza.

Desde los 12 hasta los 19 o 20 años, se dedicó a realizar actuaciones y espectáculos de magia. En ese tiempo, no solo se consiguió, a sus 18 años, el Primer premio de Manipulación en el Congreso Mágico Nacional, sino que llegó a conquistar a toda España con sus trucos en el popular programa de televisión de Got Talent.

Aunque la pandemia, y la crisis que acarreó, truncó los sueños de Oihan. "Fue entonces cuando decidí emprender", cuenta a este diario.

El joven se encontraba por aquel entonces en Cascante, Navarra, y, tras años viendo a su madre en la cocina de la pizzería familiar decidió dedicarse también a ello.

Además, Oihan estudio hostelería en Miralbueno y, pese a que no era inicialmente su objetivo, no era para él un oficio desconocido.

El local, por aquel entonces, se esbozó como un establecimiento con servicio a domicilio y para recoger. A esta trayectoria se sumó el año pasado una nueva aventura: una food truck con una marca propia de hamburguesas, con la que participó en diferentes eventos, "principalmente en Utebo".

Una de las hamburguesas de la carta de Bokao. E.E

Y, tras hacerse hueco en el amplio mundo de las burguers, Ohian ha dado el salto a su primer local centrado, en exclusiva, en este producto.

La hamburguesería Bokao ha abierto sus puertas hace cuestión de unas semanas en el barrio zaragozano de Casetas. Y, pese a que llevan poco tiempo en la zona, "ya ha sido un éxito", asegura el joven emprendedor.

El local, situado en el número 3 de la calle del Palacio, nace con una filosofía clara: "apostar por un buen producto y recuperar la esencia de la hamburguesa tradicional", sentencia.

Oihan, que trabaja de nuevo junto a su madre en la concina, explica que su intención "es ofrecer algo diferente en el barrio", pero, sobre todo, "dar protagonismo a un buen producto aragonés".

La carne, protagonista de la carta

En Bokao, atrás quedan las hamburguesas de moda (con salsas extrabagantes o panes con purpurina). De hecho, la principal seña de identidad del local "es la carne de vaca gallega".

"No hacemos ninguna floritura. Lo importante es que el producto hable por sí solo", explica el joven emprendedor, que defiende una cocina en la que los ingredientes tengan sentido y no resten importancia al producto principal.

Eso no significa renunciar a las combinaciones originales. En su carta hay propuestas que incorporan ingredientes diferenciadores, como los pimientos confitados, el queso ahumado y la cecina de vaca.

La carne, la protagonista de las hamburguesas de Bokao, en Casetas. E.E

También hay espacio para los sabores de la tierra, con hamburguesas que incluyen productos como el pulled pero no de cerdo, "sino de cordero aragonés".

"Apostamos por lo clásico e intentamos hacerlo lo mejor posible", resume Palacín.

Tres semanas de actividad

Aunque Bokao lleva tres semanas abierta, el comienzo ha sido "muy positivo". Especialmente durante los fines de semana, cuando el establecimiento ha registrado "bastante más actividad".

Entre sus siguientes objetivos está incorporar el servicio a domicilio, ya que lo considera "especialmente importante para el barrio".

Y, aunque ahora buena parte de su tiempo está dedicado a la hostelería, Palacín no ha dejado atrás su otra gran pasión. La magia sigue formando parte de sus planes de futuro y no descarta "volver a subirse a los escenarios".

Su intención es retomar las actuaciones de manera puntual, participando en galas y ofreciendo algún espectáculo. Entre sus deseos está volver a actuar en el Teatro Municipal, donde ya había tenido ocasión de hacerlo anteriormente.