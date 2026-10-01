EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a 'Houdini, un musical mágico': sorteamos dos entradas dobles para este jueves

¡SORTEO EXPRÉS EN EL ESPAÑOL DE ARAGÓN!



¿Te gustaría disfrutar HOY del musical del momento? 👉 @elespanoldearagon te invita a ver 'Houdini, un musical mágico', protagonizado por el actor Pablo Puyol.



✨Habrá DOS GANADORES de DOS ENTRADAS DOBLES para el pase de HOY JUEVES 1 de octubre a las 20.00.



¿Te apetece?



Participar es muy sencillo:



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📅 El sorteo finalizará HOY JUEVES a las 17.00. Nos pondremos en contacto con los ganadores a través de Mensaje Directo (DM) para enviarles las entradas. ¡Mucha suerte!

Elenco de lujo

Inspirado en la figura real del legendario escapista, el musical combina una poderosa narrativa teatral con una puesta en escena deslumbrante, que une magia, emoción y música en directo.

Con una escenografía envolvente y efectos visuales de última generación, la producción rinde homenaje al genio que dedicó su vida a desafiar los límites de la realidad.

El musical alterna música con más de 20 números de ilusionismo de gran formato, incluida la aparición de un elefante.

Se trata de un proyecto que Federico Bellone ha tardado en gestar más de diez años y que ha sido un rotundo éxito la pasada temporada en Madrid.

El espectáculo cuenta con un equipo creativo de lujo capitaneado por Bellone que ha dejado el listón muy alto con sus versiones de El fantasma de la Ópera, Mary Poppins, West Side Story o Madame Butterfly: números de magia de gran formato diseñados por Paolo Carta, coreografía de Gillian Bruce, diseño de iluminación de Valerio Tiberi, vestuario y caracterización de Chiara Donato y diseño de escenografía de Clara Abruzzese.

La partitura, de Giovani Maria Lori, está influenciada por el folclore húngaro, que rinde homenaje a las raíces del más famoso de los escapistas. Eduardo de Santos es el director musical residente y cuenta con la asesoría de Julio Awad. Poti Martín en diseño de sonido. Sebastián Prada (director asociado), Romeo Urbano (traducción y adaptación de las letras), Marta Melchiorre (coreógrafa asociada).

El reparto está encabezado por Pablo Puyol (La Bella y la Bestia, A Chorus Line) en el papel de Harry Houdini, Beatriz Mur (A Chorus Line, Company) interpreta a Bess, Christian Escuredo (33 el musical, Fariña) encarna a Theo, hermano de Houdini, y Juan Dos Santos (4 latas, Charlie y la fábrica de chocolate), que asume el papel de narrador de esta historia mágica.

Este elenco de lujo se completa con: Felipe Flores, Miguel Ángel Collado, Pablo Ceresuela, Alejandro Ali, Lara Sagastizabal, Elena Rueda, Soraya Bello, Abril Aguirre Jurado y Alba Dusmet. Como swings: Sergio Escribano y Lucía Cardona.