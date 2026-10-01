La recogida de pulseras es imprescindible para acceder al recinto. Espacio Zity.

La recogida de pulseras, paso imprescindible para acceder al recinto, comenzó este miércoles a las 16.00 horas.

Cuenta atrás activada: El Zity comenzó el canje de abonos este miércoles en el Edificio Caja Rural de Aragón

A apenas unos días del inicio de las Fiestas del Pilar, el Zity entra en una de las fases que marcan el comienzo de la cuenta atrás definitiva.

Este miércoles 30 de septiembre arrancó la recogida de pulseras para los poseedores de abono general o abono de noche, el último paso antes de que miles de personas vuelvan a llenar el Recinto Ferial de Valdespartera.

La entrega tendrá lugar en el Edificio Caja Rural de Aragón (entrada por Coso nº 29) hasta el 8 de octubre. Del 1 al 3 de octubre y del 5 al 8 de octubre el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además del canje de la pulsera, los asistentes recibirán el vaso reutilizable del festival y podrán disfrutar de diferentes activaciones y sorpresas preparadas por Caja Rural de Aragón, patrocinador principal del evento.

A partir del 9 de octubre, quienes todavía no hayan realizado el canje podrán hacerlo directamente en las taquillas del Zity, situadas junto a la entrada general del recinto.

El acceso se realizará por el Recinto Ferial de Valdespartera, detrás de la Carpa Oktoberfest.

El canje es obligatorio para acceder al recinto. Para recoger la pulsera será necesario presentar el abono y el DNI.

En el caso de los abonos de Carné Joven, estudiante, desempleado o peñista, también deberá mostrarse la documentación acreditativa correspondiente.

Los menores de 16 años deberán acceder acompañados de su padre, madre o tutor legal y presentar la autorización de menores debidamente cumplimentada junto con la documentación identificativa del acompañante.

El abono general permite acceder a todos los conciertos programados durante el festival, excepto el concierto infantil.

Por su parte, el abono de noche da acceso a los distintos escenarios del recinto en horario nocturno durante las nueve jornadas del festival.

La pulsera permite entrar y salir libremente del recinto durante toda la celebración del Zity. En caso de pérdida o deterioro, no será posible acceder nuevamente.

Un cartel que vuelve a situar a Zaragoza en el centro de la música en directo

La edición de 2026 reunirá en Valdespartera a artistas como Myke Towers, Viva Suecia, Blackworks, Ana Mena, Marina Reche, Taburete, Álvaro de Luna, Love of Lesbian, Dorian, León Benavente, Saiko, Juan Magán y Omar Courtz, entre otros.

Del 9 al 17 de octubre, el Zity volverá a convertirse en uno de los grandes focos de actividad de las Fiestas del Pilar y en uno de los recintos musicales con mayor afluencia del país durante esas fechas.

Una programación que combina pop, indie, música urbana, electrónica y nuevos talentos en un espacio que, año tras año, sigue ampliando su alcance y capacidad de convocatoria.

Las últimas entradas para los conciertos continúan disponibles en espaciozity.es.