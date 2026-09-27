La gran fiesta gastronómica ideal para visitar del 2 al 4 de octubre: concurso de tortillas, mercado, degustaciones y más

Cuando pensamos en una escapada de fin de semana, seguramente se nos vienen a la cabeza destinos como la playa o el Pirineo aragonés.

Sin embargo, buscar una alternativa para descubrir nuevos lugares y, de paso, disfrutar de una feria gastronómica local puede convertirse en un plan redondo para empaparse de la cultura y los sabores de la zona.

Eso es precisamente lo que propone Cintruénigo (Navarra), una localidad de alrededor de 8.000 habitantes que acogerá del 2 al 4 de octubre la XXIII Fiesta de la Gastronomía Navarra.

A tan solo una hora en coche de Zaragoza, es una opción perfecta para acercarse a la comunidad vecina, dejarse sorprender por sus productos de la tierra y disfrutar de una jornada gastronómica como antesala de las esperadas fiestas del Pilar.

XXIII Fiesta de la Gastronomía Cintruénigo, Navarra. Ayuntamiento de Cintruénigo.

Viernes 2 de octubre

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 2 de octubre a las 19:30 horas en el Centro de Artes Avenida con la apertura del ciclo de teatro Teatreros'26.

Tan solo media hora más tarde, a las 20:00 horas, se celebrará 'Oh Vino. La líquida', un espectáculo que mezcla el humor con la música en directo.

Si tienes pensado acudir, puedes comprar las entradas en la web de cintruenigo.com.

Sábado 3 de octubre

El meridiano del fin de semana arrancará a las 12:00 horas con una de las actividades estrella de la feria. Hablamos del concurso de tortillas de patata, que se celebrará en Los Paseos.

Las tortillas deberán estar listas antes de esa hora, ya que el jurado comenzará su cata a las 12:05 horas. La participación está abierta a todo el mundo, con un único requisito: presentar una tortilla por concursante elaborada a base de huevo y patata.

A partir de ahí, entra en juego el ingenio de cada cocinero, ya que el resto de ingredientes queda a elección de los participantes.

El veredicto final premiará con tres trofeos a las tortillas más ricas y con otro a la más original.

A las 12:30 horas la feria se llenará de música, amenizando el momento del vermú, de la mano de Dj Mario, Marina Domínguez y Jotapop.

No será hasta las 19:30 de la tarde cuando se celebre la siguiente actividad. En este caso un pasacalles de "Los Escapateros", que irá desde la carpa municipal hasta la Casa Loygorri.

Tan solo un cuarto de hora después, en el patio de la Casa Loygorri, volverá la música a sonar con Dj Mario, Linze, Niños Bravos y Jotapop.

El día finalizará preparando el siguiente. Es decir, a las 22:30 horas se comenzará a preparar el asado de ternera que se servirá el domingo, momento que vendrá acompañado de una ronda musical con los Auroros de Cintruénigo.

Domingo 4 de octubre

El domingo 4 de octubre arrancará a las 10:00 horas. Los Capuchinos acogerán una chistorrada con pan y vino, también con opción libre de gluten, que se prolongará hasta las 11:00 horas o hasta fin de existencias.

A esa misma hora, en la Almazara del Ebro tendrá lugar una degustación de tostadas elaboradas con aceite de oliva virgen extra.

El vino también tendrá su momento protagonista con ‘Paraíso de Baco’. La Bodega Cirbonera S.Coop. ofrecerá visitas guiadas a las 10:00 y a las 11:30 horas, con el obsequio de una botella de Flor de Lasierpe Rosado Garnacha.

Eso sí, esta actividad requiere reserva previa en la bodega y tiene un precio de 8 euros. Las plazas son limitadas, por lo que será necesario reservar con antelación.

A las 10:30 horas llegará otro de los protagonistas: el Mercado de Productos Navarros, instalado en Los Paseos. Habrá venta, degustaciones y un sorteo de productos, muchos de ellos de carácter local.

La mañana seguirá a las 11:30 horas con música en directo. La Banda de Música Cirbonera será la encargada de poner ritmo a Los Paseos y acompañar el ambiente festivo de la jornada.

Media hora después, a las 12:30 horas, Los Paseos volverán a convertirse en el gran comedor del pueblo.

Será el turno de las degustaciones gastronómicas de ternera de Navarra asada y alubias pochas, además de vino.

Ahora bien, la degustación tendrá un precio de 4 euros y podrá adquirirse por adelantado en Dulces Katty y el Estanco Tere, además de en el Quiosco de Los Paseos durante el día.

XXIII Fiesta de la Gastronomía Cintruénigo, Navarra. Ayuntamiento de Cintruénigo.

También habrá espacio para la gastronomía internacional con otra degustación llamada 'Un mundo de sabores' (12:30 horas), así como con una degustación de productos de 'La Ferme de Foie Gras' (13:00), de Mugron.

Y para quienes quieran seguir descubriendo sabores por las calles de Cintruénigo, la jornada propone una Ruta de Pinchos por distintos bares de la localidad.

Concretamente, en La Ribera, La Galería, 40 Ligués, El Caserón, Decimal, El Andén, Camelot, Jubilado, Cotton, Saoko, El Tonelillo, Bnin y Avenida.

En definitiva, uno de esos planes que justifican una escapada exprés perfecta para los amantes de la gastronomía. Sobre todo para aquellos que viajen desde Aragón, dada la cercanía con Cintruénigo.

Si lo deseas puedes conseguir el programa completo de esta gran fiesta pinchando aquí.