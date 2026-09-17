Abre una nueva tienda de 600 m2 en el centro de Zaragoza: "Regalos para las 100 primeras personas"

Verdecora, una de las grandes cadenas de jardinería, aterriza en pleno centro de Zaragoza.

Tras consolidarse en la capital, con su apertura hace años en Torre Outlet, la marca apuesta ahora por desplegar una nueva tienda más pequeña en la calle de Francisco de Vitoria, 3.

La apertura de este vivero "urbano" será este mismo viernes 18 de septiembre. Además, la inauguración se hará por todo lo alto, con "regalos para las 100 primeras personas".

Así, los más rápidos podrán también conocer de primera mano la nueva tienda donde habrá más de 600 metros cuadrados dedicados en exclusiva a la naturaleza.

Y no es para menos, porque en el local se ofrecerán más de 300 tipos de plantas para el hogar.

El establecimiento contará con muchos más productos. Según señalan desde la cadena, estará a la venta todo tipo de decoración para la casa, así como distintos tipos de floristería para todo tipo de gustos.

Además, el local tendrá una zona exclusiva para las mascotas, donde se ubicarán desde productos necesarios para el día a día de los animales, hasta los mejores caprichos.

Con esta apuesta, Verdecora se acerca al ciudadano de manera más directa. El nuevo formato "urbano" es una manera de facilitar las compras del día a día de los clientes que, hasta ahora, tenían que desplazarse hasta Torre Outlet para disfrutar de la marca.

Una zona en auge

El centro de Zaragoza no para de recibir nuevos comercios y proyectos. Hace cosa de unos meses, se lanzaban a la aventura en la calle Pedro María Ric, 19, Alejandro y Jorge con su restaurante de 'fast food' saludable.

Greenmind es un nuevo restaurante que ofrece los ya populares "platos conscientes", elaboraciones que incluyen macronutrientes básicos, como verduras a la plancha, pan o arroz 'pink power' (con una vinagreta rosa muy llamativa), además de proteínas entre las que destacan el pollo o el pescado.

Estos platos se pueden acompañar con diferentes tipos de guarniciones, siguiendo el concepto clásico de lo que sería un plato combinado, pero con la proteína, la ensalada y el pan o arroz como protagonistas.

En la carta también hay otro tipo de elaboraciones, como tostadas, ensaladas y dulces. Todo ello, saludable.

También hace cuestión de semanas comenzó a funcionar en la zona Garban Woman Lab, el primer centro especializado íntegramente en ‘barre’ en la capital aragonesa.

Una disciplina inspirada en el ballet que combina fuerza, movilidad, control corporal y trabajo postural.

Detrás de este nuevo proyecto está Carolina Gallego, una joven zaragozana que se ha lanzado a la aventura con este nuevo negocio.