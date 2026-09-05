Loquillo, Amaia, M-Clan y Rigoberta Bandini ponen a bailar a Zaragoza en un Vive Latino de récords

El Vive Latino España ha regresado fuerte a Zaragoza con una quinta edición que ha registrado una gran afluencia a pesar del intenso calor que atenaza la ciudad, un escollo que no ha impedido que miles de personas hayan acudido al recinto de Ranillas para disfrutar de los conciertos de Loquillo, Amaia, M-Clan, Rigoberta Bandini o Julieta Venegas.



La mexicana fue la encargada de inaugurar el escenario Ambar, el más grande, pero antes, pasadas cinco de la tarde, el Vive Latino abrió unas puertas en las que no pocos valientes aguardaban al sol, con 39 grados en el ambiente.



Una vez pasados los controles se pudieron encontrar con el rock de El Practicante. Puntual, la propuesta musical de Nelson Benito fue la primera en sonar en esta quinta entrega del festival, una potente apuesta local que acogieron las tablas del espacio Escena VL y que sirvió para calentar motores de lo que estaba por llegar.

Entre los asistentes estaba Tenoch, un vecino barcelonés que solo se había perdido una edición por estar enfermo y que esperaba pasárselo bien, como todos los años, y "bailar mucho", aunque también deseaba "que bajen las temperaturas" para disfrutar de los conciertos de Ed Maverick, Guitarricadelafuente, Amaia, "que siempre es un gusto verla", y Julieta Venegas.



Como Tenoch, Luis es un fijo del Vive Latino España y ha estado en las cinco ediciones que ha acogido la ciudad: "Al final, es una fiesta zaragozana en la que te encuentras a todo el mundo, también viene gente de fuera que conocemos y es un día un poco señalado que nos gusta", explicaba



En la zona gastro, los restaurantes empezaban entonces los preparativos para dar de comer más tarde a los miles de asistentes del festival, que este año espera llegar hasta los 38.000 entre el viernes y el sábado.



Tras una siempre espontánea y perfecta Amaia, ya por la noche, Loquillo alzó la bandera del rock and roll ante miles de personas con un concierto sostenido por la fuerza de sus grandes éxitos, una actitud a prueba de bombas en las tablas y la potencia de una banda de élite.

El barcelonés recalaba por segunda vez en el festival zaragozano, después de actuar en la edición de 2023, y lo hacía en el escenario grande del recinto, copado por una masa que justo antes ya había llenado hasta la bandera el concierto de M-Clan en el anfiteatro.



Porque esta edición de la cita musical, a pesar del sofocante calor, ha encontrado a lo largo de la jornada del viernes una magnífica respuesta del público, que desde primera hora ha aguantado estoico las altas temperaturas.



También lo hizo Loquillo, que en todo momento vistió o chaqueta de cuero o americana, negras, por supuesto, pantalón de vestir y gafas de sol, en un concierto que, en su conclusión a las 23.30, el termómetro seguía marcando 30 grados.

Un minuto después de que la batería de Laurent Castagnet marcara el inicio de un recital, el cantante saltó al escenario para repasar, en más de una hora de actuación, sus temas fundamentales.



'En las calles de Madrid' fue el primero, para enlazar con 'Línea clara' y 'María', en un inicio sin apenas concesiones que pronto llevaría a 'El hombre de negro'.



Plantado ante el micrófono, con la mano izquierda en el bolsillo y la derecha como herramienta de predicador, Loquillo cantó esa versión tan suya del clásico de Johnny Cash.



'Los Buscadores', 'Cruzando el paraíso', 'El rompeolas', 'El rey del glam'... la nómina de canciones del concierto, propio de una gira como la de Corazones Legendarios, dejaba muy poco espacio al riesgo, pero con la compañía de músicos como Castagnet, Igor Paskual, Josu García o Alfonso Alcalá, el margen de error se reducía a la mínima expresión.



Más si cabe cuando en el repertorio de un artista hay éxitos indiscutibles como 'Rock and roll star', tema que Loquillo presentó alejado de la modestia: "Se conoce a los ganadores en la recta de salida. Canté esta canción por primera vez en el año 79 del pasado siglo".

A partir de ahí, el concierto enfiló una fase postrera con piezas de la talla de 'Rock and roll actitud', 'La mataré', 'El ritmo del garaje' y 'Feo, fuerte y formal'.



Para terminar, Loquillo reservó una de sus joyas más preciadas, 'Cadillac solitario', que remató el concierto con un final extendido y exacerbado en lo instrumental.

Este sábado recogerán el testigo Siloé, la M. O. D. A. y Ojete Calor, entre otros.