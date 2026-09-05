Entró en vigor: la ayuda de hasta 66.000 euros para rehabilitar vivienda en pueblos con menos de 3.000 habitantes

La falta de vivienda no afecta únicamente a las grandes ciudades.

En muchos pueblos de Aragón el problema es diferente: existen casas vacías, edificios en mal estado y viviendas que podrían recuperarse, pero los ayuntamientos no siempre cuentan con recursos suficientes para hacerlo.

Para tratar de dar respuesta a esta situación, el Gobierno de Aragón puso en marcha el Programa 700, una de las principales líneas del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

El programa contempla ayudas de entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda para que los municipios más pequeños puedan construir viviendas públicas o rehabilitar inmuebles para destinarlos posteriormente al alquiler asequible.

No se trata, por tanto, de una subvención que pueda solicitar directamente un propietario para reformar su casa, sino de fondos dirigidos a los ayuntamientos.

El objetivo es por un lado recuperar viviendas en desuso y, por otro, facilitar que más personas puedan vivir en los pequeños municipios aragoneses.

La medida está dirigida a las localidades de menos de 3.000 habitantes, un ámbito que engloba a unos 700 municipios de la Comunidad.

El Programa 700 forma parte del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, una estrategia que prevé movilizar 300 millones de euros de inversión pública durante seis años, de los que 120 millones proceden de fondos autonómicos.

En el caso concreto del Programa 700, la planificación contempla 52,5 millones de euros hasta 2029, con el objetivo de impulsar alrededor de 800 viviendas públicas en el medio rural.

La segunda convocatoria del programa ya ha dado sus frutos. En junio de 2026, el Gobierno de Aragón resolvió una nueva fase con 9.985.023,35 euros de ayudas para 93 municipios, que permitirán actuar sobre 176 viviendas.

El 60% de la cantidad concedida se abona de forma anticipada a los ayuntamientos para facilitar el comienzo de las actuaciones.

Con esta segunda convocatoria, el número de viviendas que se van a construir o rehabilitar mediante las dos primeras fases del programa asciende a 355 en 167 municipios aragoneses.

Son actuaciones pensadas para recuperar edificios y solares y convertirlos en vivienda pública de alquiler, especialmente en localidades donde encontrar una vivienda disponible puede ser complicado.

Una ayuda pensada para frenar la despoblación

La filosofía del programa va más allá de rehabilitar edificios. El Gobierno de Aragón vincula directamente estas actuaciones con la lucha contra la despoblación, ya que disponer de vivienda es una de las condiciones necesarias para que nuevas familias puedan instalarse en los pueblos y para que quienes ya viven en ellos puedan quedarse.

Las bases del programa establecen precisamente que las actuaciones deben contribuir a regenerar los cascos urbanos de los municipios más pequeños y favorecer el asentamiento de población en el medio rural.

Y el Plan Aragón Más Vivienda ha seguido ampliándose durante 2026. Una de las novedades es el impulso del programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', destinado a crear alquiler asequible para trabajadores en los municipios turísticos.

En junio se colocó en Jaca la primera piedra de una promoción de 18 viviendas para empleados del sector turístico, dentro de un programa que contempla más de 80 millones de euros para construir 488 viviendas en 43 municipios turísticos de Aragón.

El Ejecutivo autonómico también ha incorporado al Plan el programa 'Más Vivienda, Mejor Empleo', pensado para impulsar vivienda protegida en aquellas zonas donde la llegada de grandes proyectos empresariales pueda generar una elevada demanda de trabajadores y, por tanto, de nuevos hogares.

Así, el Programa 700 se mantiene como una de las piezas dirigidas específicamente al Aragón rural: recuperar casas, generar alquiler público y convertir viviendas cerradas o edificios sin uso en una oportunidad para atraer población.