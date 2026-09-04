Gran fiesta gastronómica a partir del 19 de septiembre: catas, talleres y sorteos en este pueblo de 150 habitantes

Yebra de Basa, un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes en el Alto Gállego, se prepara para convertirse durante un fin de semana en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía.

La localidad acogerá los próximos 19 y 20 de septiembre la 15ª edición de la Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola (FABA).

La cita, organizada por la Red de Semillas de Aragón, reunirá a cientos de personas interesadas en conocer, conservar y poner en valor las variedades agrícolas tradicionales de Aragón.

Una feria que combina gastronomía, agricultura y cultura y que este año llega, además, con un atractivo añadido: coincidirá con la cuarta edición del Mercau de Yebra.

Este mercado, impulsado por el albergue L’Almada de Yebra y gestionado por la cooperativa de iniciativa social Tararaina, contará con puestos de alimentación y artesanía. El objetivo es dar vida al municipio y apostar por el consumo de productos locales y de proximidad.

Gastronomía y actividades para todos

FABA 2025 - Tarazona Red de Semillas de Aragón

El programa de la Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola llega cargado de propuestas.

Habrá talleres de injerto y limpieza de simientes, una cata de tomates de colgar, una comida popular agroecológica y visitas a las huertas de la zona.

La gastronomía tendrá también un papel protagonista con un showcooking de legumbres locales y diferentes espacios gastronómicos.

A ello se sumarán charlas, concursos, actividades infantiles y un punto de intercambio de semillas, uno de los elementos más representativos de esta feria.

La música pondrá el ambiente durante el fin de semana con los conciertos de los grupos oscenses Ronda La Craba y La Corral. El broche final llegará con una muestra del tradicional paloteau de Yebra de Basa.

Algunas de las actividades requieren inscripción previa, por lo que la organización recomienda consultar el programa antes de acudir.

Una feria para reivindicar el medio rural

La FABA se celebra cada año en una de las tres provincias aragonesas. En esta ocasión, la elección de Yebra de Basa busca poner el foco en los pequeños municipios y en las iniciativas que trabajan para mantener vivo el medio rural.

Desde la organización recuerdan que los modelos económicos basados únicamente en el turismo estacional pueden contribuir a la pérdida de biodiversidad, conocimientos tradicionales y arraigo.

Frente a ello, la feria pretende demostrar que las semillas, la gastronomía y el patrimonio alimentario también pueden ser herramientas para fortalecer los pueblos.

La FABA cuenta con la colaboración de 3piedras, Tararaina, Justicia Alimentaria, Ecologistas en Acción y el dinamizador cultural Manuel Bueno, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Yebra de Basa, Adecuara y la Diputación de Huesca.

Durante dos días, este pequeño pueblo del Pirineo aragonés demostrará que la gastronomía, la agricultura tradicional y la cultura rural también tienen mucho que decir en el Aragón del futuro.

Programa

Durante toda la feria

Mesa de intercambio de semillas “¡Trae tus semillas e intercambia!”, rally fotográfico y exposición de variedades tradicionales.

Sábado 19 de septiembre

10.00 - Inauguración de la Feria y apertura del mercau de Yebra.

10:30 - Charla-taller “¿Cómo entender el suelo?”.

11:00 - Apertura del espacio de juegos tradicionales.

12.00 - Cata de tomates de colgar. - Taller “Deshidratación y conservación de alimentos”.

12:30 - Bar comunitario, concurso de tortilla de patata y vermuteo.

14.30 - Comida popular agroecológica.

16.00 - Café tertulia - Pueblos con semilla.

17:00 - Cuentacuentos y taller de bichos reciclados.

18.00 - Taller profesional de limpieza de semillas. - Taller de injertos “Llévate tu árbol tradicional”.

20:00 - Sorteo de la Gran Rifa y entrega del premio del certamen de relato corto

20.30 - Ronda La Craba + Apertura de puestos para cenar.

22:30 - Concierto La Corral.

00:00 - DJ Crasa.

Domingo 20 de septiembre