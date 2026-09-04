La feria ideal para visitar hasta el 8 de septiembre: catas de vino y chocolate, degustaciones, artesanía y talleres

Calatayud se prepara para uno de sus grandes acontecimientos del mes de septiembre.

El Recinto Ferial de la localidad zaragozana acogerá desde el próximo 5 de septiembre y durante cuatro días la 42ª edición de su Feria de Muestras, una cita de carácter generalista que reunirá a 77 empresas y entidades expositoras.

Aunque no se trata de una feria gastronómica como tal, la comida y los productos de Aragón tendrán su espacio dentro de la programación.

Durante estos días se organizarán catas de vino y chocolate, catas de aceite y degustaciones de tapas, propuestas pensadas para quienes quieran acercarse al recinto y descubrir también la vertiente más gastronómica de esta tradicional feria.

Además, en el inicio del paseo San Nicolás Francia volverán a instalarse los tradicionales puestos de ajos de Calatayud.

Serán cuatro puestos en los que se podrán adquirir ajos tanto para consumo como para siembra. Estarán abiertos los días 4, 5 y 6 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

La Feria de Muestras abrirá sus puertas al público el sábado 5 de septiembre a las 11.30 horas.

El horario durante el resto de las jornadas será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, aunque el martes 8 cerrará a las 19.30 horas.

La propuesta va mucho más allá de la gastronomía. El recinto contará con 16 artesanos pertenecientes a AMATA, la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual, que organizará talleres y actividades gratuitas tanto para adultos como para niños. También participará la Asociación Artística Mariano Rubio de Calatayud.

Los más pequeños tendrán además hinchables todos los días en la zona de autocaravanas, mientras que la programación incluye otras propuestas como un espectáculo de magia y charlas relacionadas con la agricultura.

La cita mantiene así su carácter de escaparate comercial y de encuentro entre productores, empresas, artesanos y visitantes.

A lo largo de sus 42 ediciones, la feria ha ido adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo, pero conserva una tradición que se remonta a varios siglos atrás.

El actual Recinto Ferial de Calatayud se inauguró en 2003 y cuenta con dos pabellones. La edición de este año ocupará espacios interiores y exteriores, con una amplia zona destinada a los expositores y actividades.