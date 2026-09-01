Conchita, cocinera: "Para que las croquetas de boletus queden sabrosas tienes que utilizar la propia leche donde se hidratan"

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Hay recetas que nunca pasan de moda. Las de croquetas ocupan, seguramente, uno de los primeros puestos.

De jamón, de pollo, de bacalao… Sea cual sea el relleno todas están buenísimas. La receta de hoy, no obstante, es de croquetas de boletus.

Conchita, community manager de Maximiliana, tiene una receta sencilla y sabrosa de estas croquetas. Su truco está en aprovechar la leche en la que hidrata las setas. "Los tengo que hidratar con leche porque así la leche sabe mucho al hongo", explica.

Croquetas de boletus

El boletus es una de las setas más apreciadas en cocina por su sabor y textura.

El Boletus edulis, conocido también como hongo blanco o seta calabaza, tiene una carne firme y un sabor característico con matices que recuerdan a los frutos secos.

Se puede encontrar fresco durante la temporada, pero también deshidratado, una opción muy práctica para utilizarlo durante todo el año.

Esa es la opción que utiliza Conchita. "Como ahora no hay en el campo yo los he elegido deshidratados", cuenta antes de ponerse manos a la obra.

La receta comienza hidratando los boletus en leche. Cuando ya están tiernos, se sacan y se pican muy pequeños.

Conchita tiene incluso su propio método utilizando unas tijeras y "volando, volando" consigue dejar las setas listas para entrar en la sartén.

Conchita preparando las croquetas. Maximiliana Youtube

Pero hay algo que no hay que hacer bajo ningún concepto: tirar la leche.

En ella ha quedado buena parte del aroma del boletus y será la encargada de dar sabor a la masa. Es uno de esos pequeños trucos que no requieren ningún ingrediente extraordinario y que, sin embargo, pueden cambiar por completo el resultado.

En una sartén se pone un buen chorro de aceite de oliva y se incorpora la cebolla previamente pochada. "Unas croquetas sin cebolla no son croquetas", sentencia Conchita.

Después llegan los boletus picados. Se cocinan a fuego fuerte durante unos tres o cuatro minutos para que evaporen la leche que todavía conservan.

Sal, pimienta y llega uno de los pasos más importantes: la harina.

Aquí Conchita insiste: "La harina muy rehogada, muy rehogada", repite, porque de este paso depende que la masa no termine sabiendo a harina cruda.

Una vez tostada, se incorpora poco a poco la leche donde se han hidratado los boletus mientras se remueve constantemente. La masa irá espesando hasta que llegue el momento clave, cuando se despega de las paredes de la sartén.

"¿Veis cómo se despega de la sartén?", pregunta Conchita mientras muestra su masa ya preparada. Esa es la señal de que está lista.

La masa se pasa entonces a una fuente y llega otro de los consejos de Conchita. Hay que cubrirla con papel film, pero directamente sobre la superficie de la masa. Así se evita que se forme una costra.

Puede reposar tres o cuatro horas, aunque también se puede dejar toda la noche enfriando. Después solo queda formar las croquetas, pasarlas por huevo y pan rallado y freírlas en abundante aceite caliente.

El resultado es justo lo que se busca en una buena croqueta: exterior dorado y crujiente y un interior suave y cremoso, con el sabor del boletus muy presente.

"¡Qué cosa más rica son!", exclama antes de probarlas. "Mira qué jugosa, qué buena", y desde luego la buena pinta la tienen.

Receta paso a paso

La receta de Conchita es una de esas de toda la vida, con pocos ingredientes y un par de trucos sencillos.

Al final, para conseguir unas buenas croquetas de boletus no hace falta mucho más que paciencia, una buena bechamel y, sobre todo, no desperdiciar ni una gota del sabor de las setas.

Aquí os dejamos el paso a paso: