Ha llegado a Jysk la cómoda más elegante y versátil: está disponible por 100 euros tras una rebaja del 22%

Pocas cosas hay más frustrantes que intentar encontrar un rincón en casa donde guardar esos objetos que terminan estorbando en el día a día.

Por eso, contar con un espacio de almacenaje extra se convierte casi en un imprescindible para mantener el orden y aprovechar mejor cada rincón del hogar.

Entre las opciones destacadas, brilla una de las cómodas de Jysk, disponible por 100 euros gracias a una rebaja del 22%.

Cómoda de tres cajones Odense. Jysk.

Características

Su diseño combina frentes en acabado roble cálido con una estructura negra que enmarca sus tres cajones, uno de sus principales atributos.

Hablamos de cajones espaciosos, que ocupan todo el ancho del mueble y que están pensados para guardar desde grandes mantas, ropajes, hasta otro tipo de objetos que siempre están "en medio", como una videoconsola, material escolar o el portátil.

Además, los tres incorporan freno y tope para evitar que se extraigan accidentalmente. Algo que, en el futuro, no supone ningún impedimento si se desean extraer cuando sea necesario.

Aspecto de la cómoda. Jysk.

Las patas elevadas y las líneas rectas refuerzan una estética sencilla y contemporánea, fácil de integrar tanto en dormitorios como en salones, especialmente en aquellos hogares que ya tengan otro tipo de muebles con acabados en madera.

Cuenta con 90 centímetros de ancho, 85 de alto y 45 de fondo, unas dimensiones que ofrecen una buena capacidad de almacenaje sin hacer que la pieza resulte demasiado voluminosa.

También existe una versión más ancha, de 150 centímetros de ancho. Eso sí, está disponible con un suplemento de 60 euros adicionales.

En cuanto a los materiales, la pieza destaca por su robustez gracias a la combinación de MDF, melamina y aglomerado con madera maciza de abedul y pino. También incorpora elementos de acero y plástico ABS.

Sus 30 reseñas y una valoración media de 4 sobre 5 reflejan, además, una buena acogida entre quienes ya la han probado.

"No esperaba que fuera tan bien hecha y que el montaje fuera tan sencillo", apunta Ela. Otra compradora resume su experiencia describiéndola como una cómoda "hermosa, sencilla, elegante, óptima y resistente".

Si deseas más información sobre el producto, te recomendamos visitar la página de producto. Pincha aquí.

Así es la cómoda Odense y sus acabados. Jysk.

Política de envío y devoluciones

Si por algo destaca Jysk, más allá de la calidad de sus productos, es por su atento cuidado al cliente.

Ejemplo de ello es su política de devoluciones, permitiendo la devolución sin límite de tiempo presentando siempre el producto en perfectas condiciones y con el ticket de compra.

Asimismo, el producto está listo para su compra online (de 3 a 7 días de envío generalmente) o para la opción de 'Click & Collect', la cual ofrece la compra online con la garantía de tener el producto listo en un plazo de 30 minutos desde la compra en tu tienda más cercana.

No hace falta mencionar que, por supuesto, la mejor de las opciones siempre va a ser comprar en tienda física, dejando atenderse por el profesional del establecimiento. Para los que prefieran este método de compra, el producto está disponible en más de 90 tiendas que tiene la marca en España.