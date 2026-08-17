Ha llegado a Ikea la cómoda de madera más elegante y barata: cuenta con 3 cajones y está disponible en 59,99 euros

En un mundo donde los tonos blancos y los diseños modernos se han convertido en los grandes favoritos, volver a lo original y apostar por lo básico nunca es una mala idea.

Si buscas sencillez, pero además necesitas ganar un poco de espacio de almacenaje en casa, esta propuesta de Ikea puede ser justo lo que necesitas.

Hablamos de la cómoda Rast de tres cajones, una opción práctica y versátil de la cadena sueca que está disponible por 59,99 euros.

Mueble de madera RAST Ikea

Así es la cómoda

El principal atractivo de esta cómoda son sus tres cajones, de fácil extracción y con una capacidad más que suficiente para guardar ropajes, mantas y otros objetos.

De hecho, cada uno cuenta con 29 cm de profundidad y 52 cm de ancho interior, ofreciendo un espacio práctico y bien aprovechado.

Dimensiones de la cómoda. Ikea.

Precisamente, esta capacidad queda reflejada también en sus dimensiones. La cómoda tiene un fondo de 35 cm, una altura de 59 cm y un ancho de 60 cm, unas medidas que combinan funcionalidad y un tamaño compacto.

En cuanto a funcionalidad, la cadena sueca lo tiene claro y señala que esta cómoda "es ideal para recibidores con limitaciones de espacio".

Además, recomienda combinarla con otros muebles, como un banco con zapatero, para aprovechar aún mejor la estancia.

Está fabricada en madera maciza de pino, un material que permite lijarla, tratarla con aceite, pintarla o incluso barnizarla. Una ventaja que facilita su mantenimiento y permite renovarla con el paso de los años para alargar su vida útil.

Por último, si en el futuro quieres cambiarla de estancia, podrás hacerlo fácilmente entre una o dos personas, ya que la cómoda tiene un peso de tan solo 12,69 kilos.

Así es la cómoda Rast montada. Ikea.

Opiniones

Otro de los puntos fuertes de este mueble es la buena acogida que ha tenido entre los clientes de Ikea.

Como suele decirse, "cuando el río suena, agua lleva", por lo que si una cómoda de este precio y con estas características acumula tantas valoraciones positivas, el interés que despierta se explica por sí solo.

La cómoda RAST reúne aproximadamente 100 reseñas y alcanza una valoración media de 4,1 sobre 5. La mayoría de ellas positivas, con comentarios como el de Carlos, que la define como un mueble "de buena calidad y fácil de montar".

En la misma línea se pronuncia Pilar, que destaca especialmente las posibilidades de personalización que ofrece. "Me gusta el aspecto natural, pero el hecho de que sean de pino sin tratar les da muchas posibilidades de personalización. Me encanta", afirma la clienta.

Si quieres conocer más detalles sobre esta cómoda pincha aquí para acceder a la página de producto.