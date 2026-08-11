El mercadillo medieval ideal para visitar el 12 de agosto: está en un pueblo de 450 habitantes perfecto para ver el eclipse

Mañana, 12 de agosto, toda la atención estará puesta en un único punto. El eclipse.

Un fenómeno astronómico que está despertando un enorme interés turístico en Aragón y que convertirá la jornada en una cita más que especial.

No es para menos. Será el primer eclipse total visible en la península ibérica desde 1905, un acontecimiento excepcional que atraerá todas las miradas y a numerosos visitantes a distintos rincones del mundo.

Pero, como dice el refrán, hay quienes optan por "matar dos pájaros de un tiro". ¿Por qué no aprovechar la ocasión para disfrutar del eclipse y, después, aprovechar para hacer turismo rural?

Eso es precisamente lo que plantea La Fresneda, un encantador pueblo situado en la hermosa comarca del Matarraña (Teruel). Y es que, a partir del 12 de agosto, sus calles se llenarán de puestos, pasacalles y ambiente medieval.

Una fiesta que se prolongará nada menos que cinco días y que, a fin de cuentas, ofrece una excusa perfecta para hacer una escapada a esta zona de Teruel, disfrutar del eclipse y viajar, aunque sea por unos días, al pasado.

La franja de totalidad del eclipse del próximo 12 de agosto. Recursos E.E

Feria medieval de La Fresneda

"Con motivo del Eclipse Matarraña, vecinos y visitantes podrán disfrutar de teatro de calle, espectáculos históricos, artesanía, puestos, gastronomía y una cuidada ambientación que transportará a otra época", señala el Ayuntamiento de La Fresneda en una publicación de redes sociales.

La celebración tendrá lugar en el Casco Antiguo de La Fresneda del 12 al 16 de agosto y tendrá una ambientazación centrada en el Renacimiento, el periodo que comprende los s. XV y XVI que marcó el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna.

Según destacan desde el consistorio, las calles se llenarán de puestos de artesanía en los que se podrán comprar productos hechos a mano, de cuero, cerámica, orfebrería o productos gastronómicos. Además de diversas actividades, espéctáculos, animación o música.

El pistoletazo de salida será el 12 de agosto, coincidiendo además con el día del eclipse. A las 18:30 horas, los interesados podrán acercarse al ancestral Observatorio de Santa Bárbara para vivir lo que el programa denomina "Eclipse de tu vida", una experiencia única "entre la historia, la poesía y el cosmos".

Eso sí, desde el Ayuntamiento aconsejan planificar el viaje con antelación, acudir con alojamiento y aparcamiento reservados y evitar desplazarse sin previsión.

También piden no hacer fuego, no acampar ni aparcar fuera de las zonas autorizadas, y llevar agua y provisiones.

La programación continuará el día 13. A las 12:30 horas habrá un vermut musical y, a las 16:00, un recital de poesía acompañado de piano en la Capilla del Pilar. La jornada terminará a las 20:00 horas en la Plaza Mayor, con un concierto a cargo de Toyo Gabarrús.

El 14 de agosto llegará el turno de la música y la fiesta, con una propuesta de lo más animada: una fiesta rumbera a las 22:30 horas en la plaza Juan Nicolás López.

Y para poner el broche final, el día 15 tendrá lugar una fiesta de interpeñas en la que la organización invita a los asistentes a disfrazarse. Tampoco faltarán el bingo, el DJ y una barra low cost.

En definitiva, cinco días para disfrutar de una fiesta medieval al ritmo de la música, contemplar un fenómeno astronómico excepcional y, de paso, perderse por las calles de un encantador municipio medieval que merece la pena recorrer.