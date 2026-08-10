Llega a Lidl una de las piscinas portátiles más baratas y amplias del mercado: cuesta 189,99 euros y mide 366 cm

Cuando llega el verano, hay debates familiares que siempre vuelven a surgir. Dos de los más habituales son instalar un aire acondicionado y, para quienes tienen patio o un pequeño jardín, comprar o renovar una piscina portátil.

No es casualidad. Ambos productos son grandes aliados para combatir las altas temperaturas y hacer más llevaderos los días de intenso calor.

Eso sí, cuando se trata de realizar un desembolso importante, conviene comparar opciones y analizar cuál ofrece la mejor relación calidad-precio.

En lo que a piscinas se refiere, destaca la BestWay Steel Pro de Lidl, una alternativa de 366 cm que actualmente puede adquirirse por 189,99 euros.

Prestaciones de la piscina

La Bestway Steel Pro destaca por su amplia capacidad y sus 366 centímetros de diámetro, unas dimensiones que permiten disfrutar de un baño cómodo en familia sin necesidad de realizar una gran inversión.

Además, su estructura de acero resistente a la corrosión garantiza una gran estabilidad y durabilidad durante toda la temporada de baño.

Uno de sus puntos fuertes es el sistema FrameLink System, diseñado para ofrecer una unión segura entre las piezas del marco y evitar el desgaste provocado por el contacto directo entre elementos metálicos. Este detalle ayuda a prolongar la vida útil de la piscina.

El vaso está fabricado con material de tres capas, una tecnología que mejora notablemente la resistencia frente a desgarros, estiramientos y el uso continuado.

Piscina Bestway Steel Pro 366 cm LIDL

De hecho, según la propia marca, supera ampliamente las prestaciones del PVC tradicional, algo especialmente útil en modelos de montaje desmontable.

Por otro lado, la piscina también incorpora el dispensador ChemConnect, que distribuye los productos químicos de forma uniforme para mantener una mejor calidad del agua. A ello se suman una bomba de filtrado de 3.028 litros por hora, un skimmer de superficie, cubierta protectora y termómetro.

Con una capacidad de 7.480 litros al 90% de llenado y un montaje sencillo, este modelo está pensado para quienes buscan una solución práctica, completa y fácil de montar y desmontar una vez acaba el verano.

Panorámica de la piscina Bestway Steel Pro Ø 366 cm Lidl

Política de compra y devolución

Aunque lo más recomendable siempre es verificar el producto en una tienda física, bajo la atenta recomendación de un profesional, Lidl cuenta con un ágil programa de envíos online. El plazo de entrega estándar es de 1 a 3 días laborables aunque dependerá del artículo seleccionado y de su disponibilidad.

Además, la cadena alemana permite fraccionar el pago en varios meses.

Por otro lado, en lo que a devoluciones se refiere, Lidl cuenta con una política de devolución gratuita de 30 días.

Para más información de esta piscina, pincha aquí y accede a la página web del producto.