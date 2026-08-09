Entró en vigor: las vacaciones durarán un mínimo de 30 días y se debe conocer la fecha exacta "al menos 2 meses antes"

Agosto es, para la inmensa mayoría de los trabajadores, sinónimo de descanso y felicidad.

Pocas fechas del calendario se esperan con tanta ilusión como el inicio de las vacaciones de verano.

No es para menos. Según los datos del informe de ObservaTUR, el 36% de los españoles disfruta de sus vacaciones precisamente durante el mes de agosto, lo que lo convierte en el periodo vacacional por excelencia.

Sin embargo, aunque cada año muchos trabajadores tengan marcada esa fecha en el calendario, las vacaciones son un derecho que también requiere planificación. Su disfrute no depende únicamente de la costumbre, sino de unas normas que tanto empresas como empleados deben respetar.

Lo primero que establece la ley es la duración mínima del descanso.

El periodo de vacaciones "será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales", señala el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Esto significa que, aunque un convenio colectivo pueda mejorar esas condiciones, ningún trabajador puede disfrutar de menos de 30 días naturales de vacaciones al año, lo que equivale a 22 días laborables.

Además, las vacaciones son un derecho irrenunciable. Aunque un trabajador no tenga planes para el verano o prefiera seguir trabajando, ese periodo debe retribuirse como una nómina ordinaria y no puede ser "sustituible por compensación económica".

En otras palabras, la empresa no puede pagar las vacaciones para evitar que el empleado las disfrute. Su finalidad es garantizar el descanso y la desconexión del trabajador.

Dos meses de antelación

Otro de los aspectos más importantes que recoge el Estatuto de los Trabajadores tiene que ver con la planificación de las vacaciones.

En este caso, la obligación recae principalmente sobre la empresa.

Como norma general, la concreción de las vacaciones "se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador". Si no existe acuerdo entre ambas partes, será la jurisdicción social la que resuelva el conflicto.

Además, la ley deja claro que "el trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute".

Así, quien haya comenzado sus vacaciones el 1 de agosto debería haber conocido, como muy tarde, las fechas definitivas el 1 de junio.

Aunque pueda parecer un requisito meramente administrativo, incumplir la normativa sobre descanso y vacaciones puede salir caro. La transgresión de estas obligaciones por parte de la empresa puede acarrear multas de hasta 7.500 euros, según el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Otros festivos y permisos

Más allá de las vacaciones anuales, los trabajadores por cuenta ajena también tienen derecho a disfrutar de hasta 14 días festivos al año, dos de ellos de carácter local, así como de los días de asuntos propios que establezca su convenio colectivo.

A ello se suman los permisos mínimos reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores, entre ellos los 15 días por matrimonio, un día por mudanza o cinco días para cuidar de un familiar hospitalizado, entre otros.

En definitiva, antes de activar el modo vacaciones, conviene comprobar si tu empresa está siguiendo con los criterios mínimos.