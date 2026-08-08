Alejandro y Jorge abren un nuevo restaurante de 'fast food' saludable en Zaragoza: "La idea es alimentar bien y rápido"

¿Te imaginas poder comer saludable, a un precio razonable y, encima, rápido? Esa es la idea bajo la que Alejandro y Jorge han montado, junto con otros dos socios, su nuevo restaurante en la calle Pedro María Ric, 19, en Zaragoza.

Desde el primer momento en el que se empezó a cocer la idea de montar un proyecto "novedoso e interesante" como es Greenmind, sobre la mesa siempre estuvo priorizar una cocina de comida saludable.

"Hasta ahora el sector de la hostelería estaba enfocado en unos pilares desde el punto de vista de la creatividad y el vivir una experiencia maravillosa con la alimentación. Nosotros, sin embargo, queríamos cubrir ese servicio que gire en torno a una experiencia gastronómica nutritiva. Dejar atrás la idea de que fuera de casa uno come 'mal' y dentro se cuida, de alguna manera esto es como un hogar fuera de casa donde también te cuidamos", explica Jorge.

Es por eso que en su carta no podían faltar "los platos conscientes". Jorge explica que estas elaboraciones incluyen macronutrientes básicos, como verduras a la plancha, pan o arroz 'pink power' (con una vinagreta rosa muy llamativa), además de proteínas entre las que destacan el pollo o el pescado.

Estos platos se pueden acompañar con diferentes tipos de guarniciones y, básicamente, "están inspirados en el concepto clásico de lo que sería un plato combinado pero en lugar de tener lomo con huevo frito y patatas, ahora el protagonista es la proteína, la ensalada y el pan o el arroz".

En la carta también hay otro tipo de elaboraciones, como tostadas, ensaladas y dulces. Sí, esto último también saludable.

Un par de platos 'conscientes' que se sirven en Greenmind. E.E

Uno de los postres que más destaca por su originalidad es 'Coli-choco dalky', una copa de chocolate que imita a la de toda la vida pero mucho más 'healthy'.

Y, además, su ingrediente estrella es la coliflor. Sí, como lo lees. Esta verdura, de hecho, "es el 90% del dulce", confirma Jorge, que detalla que el postre es totalmente vegano.

'Fast food', pero sana

Todo esto, asegura, elaborado "con mucha personalidad y bajo el sello gastronómico de 'fast food' saludable".

El joven es consciente de que esta denominación se puede malinterpretar por su connotación negativa, aunque desde Greenmind quieren romper esa barrera de que "para comer saludable hay que dedicar mucho tiempo".

"Queremos que los que vengan aquí sean personas que busquen una alimentación diaria sana y que, en lugar de llevarse un tupper a la oficina o una ensalada en el súper, vengan aquí y se sientan como en casa", insiste.

De hecho, explica que todo el local está pensado para que el cliente "se sienta cómodo en un espacio agradable, super acogedor y tranquilo". Porque, todo esto, "también es muy importante para la salud", asegura.

Interior del local, en su sala inferior. E.E

Los muebles, como las mesas del salón inferior, están hechos a mano y son "100% naturales". La distribución también es un punto muy importante en el restaurante porque, "pese a que las mesas y las sillas estén colocadas de una manera, todo el que venga puede moverlas a su antojo y sentarse como quiera y donde quiera", detalla.

Es una manera de que "nadie se siente solo a comer si no quiere o que los clientes puedan conocer a otras personas durante la experiencia", explica.

Otro de los detalles con los que contará próximamente el local es la 'librería regenerativa'. "Queremos que las estanterías se llenen de libros nuevos que la gente vaya cogiendo y dejando por otros nuevos", expone el joven.

Este local abrió sus puertas hace tan solo unos días en la capital de Aragón y, desde entonces, "ha sido un éxito", asegura tanto Jorge como Alejandro.