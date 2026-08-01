El refugio de Jesús Vallejo: un pequeño pueblo de 120 habitantes y cuyo pabellón municipal lleva su nombre

Cuando se habla de personajes ilustres de Aragón, es habitual que vengan a la mente nombres como Enrique Bunbury, Eva Amaral o el rapero Kase O. Sin embargo, el deporte también ha dado grandes referentes a la comunidad.

En el mundo del fútbol destaca Jesús Vallejo Lázaro. El defensa central aragonés ha construido una destacada trayectoria profesional y presume de un palmarés en el que figuran, entre otros grandes títulos, dos UEFA Champions League.

Nacido en Zaragoza en 1997, Vallejo comenzó dando sus primeros balonazos en el equipo de su colegio, el Enrique de Ossó.

Sin embargo, su talento no tardó en despertar el interés de los principales clubes de Zaragoza. Primero recaló en el Oliver, uno de los equipos con mayor vínculo con la cantera del Real Zaragoza, y desde allí dio el salto al conjunto blanquillo, donde llegó a debutar con el primer equipo cuando todavía estaba en edad juvenil.

Su carrera deportiva es sobradamente conocida, pero hay una parte de su historia que poca gente conoce.

Orígenes

Buena parte de sus recuerdos de infancia y de su forma de entender el fútbol están ligados a Loscos, un pueblo turolense al que pertenece su madre.

Este pequeño municipio de la comarca del Jiloca, con apenas 120 habitantes y situado a poco más de una hora de Zaragoza, ocupa un lugar muy especial en la vida de Jesús Vallejo.

Aunque nació y creció en la capital aragonesa, fue en Loscos donde vivió algunos de los recuerdos más felices de su infancia.

En sus calles dio sus primeras carreras, jugó interminables partidos con sus amigos y disfrutó de unos veranos que todavía recuerda con especial cariño.

"Intento ser feliz en todos los sitios, pero es cierto que Loscos es uno de esos lugares donde eres más tú. Si yo intento ser natural en todos los sitios, en Loscos todavía más", aseguraba ante las cámaras del programa 'Sin Cobertura', de Aragón TV.

Aquellos días seguían un ritual casi inalterable. "Mis amigos ya me esperaban aquí y muchas veces, sin pasar por casa, ya nos íbamos al pabellón de San Roque a jugar al fútbol", afirma.

Un recinto que, como reconocimiento a su trayectoria, hoy lleva su nombre.

Vistas del Pabellón de Loscos Jesús Vallejo. Google Maps

Con el paso de los años, el vínculo con Loscos no se ha roto. Aunque el día a día ha llevado a cada uno por su camino, el futbolista sigue regresando siempre que puede para reencontrarse con los suyos.

"Ahora cada día nos juntamos menos, cada uno ha ido haciendo su vida, pero en verano seguimos teniendo la peña y nos juntamos unas 25 o 30 personas", afirma.

Cómo es Loscos

Como ocurre con muchos municipios de la provincia de Teruel, Loscos lleva décadas enfrentándose al problema de la despoblación. Una realidad que ha reducido de forma considerable el número de vecinos con el paso de los años.

Si en 1970 la localidad rondaba los 600 habitantes censados, en la actualidad apenas residen unas 120 personas. Aun así, conserva el encanto de los pueblos tradicionales aragoneses, con calles estrechas, casas de piedra y un patrimonio que refleja siglos de historia.

Entre sus principales monumentos sobresale la iglesia parroquial de San Andrés, construida en el siglo XVII y de estilo barroco. A ella se suman otros templos de gran valor, como las ermitas de San Roque, Santa Águeda y San Miguel del Mercadal.

Jesús Vallejo en el vestuario del Albacete. Luis Gracia. Google Imágenes.

Loscos también ofrece atractivos para los amantes de la naturaleza.

Uno de ellos es la ruta geológica, un recorrido por el valle que permite descubrir la riqueza del terreno y los fósiles de la zona. Además, la cercana Sierra de Oriche regala paisajes de colinas, campos de cereal y almendros, un entorno ideal para disfrutar de una escapada por el campo.

Cómo llegar

Desde Zaragoza hay que recorrer 92 kilómetros, un trayecto de alrededor de una hora y cuarto. Mientras, desde Teruel, el viaje también ronda los 90 minutos, con un recorrido de 119 kilómetros por la A-23.