Comienza el Festival Vino Somontano y la campaña de vendimia 2026: catas, grandes espectáculos y los mejores vinos

El festival ha comenzado este jueves con el inicio de la campaña de vendimia de uva blanca chardonnay.

Todo listo en Barbastro para estrenar este jueves por la tarde una nueva edición del Festival Vino Somontano, reconocido en 2023 por los Premios Wine Challenge Industry Spain como el evento enogastronómico "más espectacular de España".

Una campaña que ha comenzado el jueves por la mañana con la campaña de vendimia uva blanca chardonnay en Somontano.

El Festival de Vino Somontano se llena de actividades como catas temáticas, grandes espectáculos que están de gira en los mejores teatros de España, la Muestra del Vino Somontano con sus veintiún restaurantes y establecimientos, los noventa y un vinos de todas las bodegas de la DO Somontano, música en directo , la “Experiencia Gastronómica” con tres Estrellas Michelin de Aragón y la app web “El Sumiller eres Tú” y las DJ’s Sessions.

Todo ello conforma una intensa programación que disfrutarán las cuarenta mil personas que, año tras año, eligen el certamen como destino de sus vacaciones y días de disfrute

La vendimia

El Festival abrirá una nueva edición horas después de que, esta misma mañana de jueves, esté comenzando la campaña de vendimia 2026 con la recogida de los primeros kilos de la uva blanca chardonnay.

La denominación de origen, tras consultar con las bodegas sus previsiones, prevé concluir la campaña con un total de entre quince millones y quince millones y medio de kilos de uva, una cantidad similar al de las dos últimas campañas que es inferior a lo que había sido, hasta hace tres años, la media de entre diecisiete y dieciocho millones de kilos de uva.

El buen estado sanitario de la uva y la vendimia de cada variedad y parcela en su momento óptimo de maduración aseguran la calidad de la que hacen gala los vinos Somontano.

El inicio de la vendimia ha sido determinado por un final de invierno y una primavera con lluvias abundantes que facilitaron un buen estado de humedad del terreno lo que permitió una buena brotación, floración y cuajado del fruto de las viñas.

El final de la primavera y principio de verano con repetidas olas de calor y ausencia de precipitaciones han provocado que la vendimia comience antes que en las fechas habituales y que los granos de uva sean más pequeños lo que conllevará únicamente una reducción en los kilos de uva recogida.